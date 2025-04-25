Ключевая ставка ЦБ: какая она сейчас, итоги заседания 25 апреля, прогноз

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На заседании 25 апреля Банк России оставил ключевую ставку неизменной — 21% годовых. Какие последние новости выходили об этом, что сейчас с инфляцией в стране?

Почему ЦБ РФ оставил ключевую ставку неизменной, что с инфляцией

Совет директоров Банка России 25 апреля решил оставить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых. Инфляционное давление, включая устойчивое, постепенно ослабевает, но все еще остается значительным. Спрос внутри страны продолжает существенно превышать возможности увеличения предложения товаров и услуг. Однако, согласно оперативным данным, экономика начинает медленно возвращаться к сбалансированному росту.

«Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий. В рамках базового сценария это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 19,5–21,5% годовых в 2025 году и 13,0–14,0% годовых в 2026 году. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 7,0–8,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — говорится на сайте регулятора.

По данным ЦБ России, в первом квартале 2025 года рост цен с учетом сезонности замедлился до 8,3% в годовом выражении (по сравнению с 12,9% в четвертом квартале 2024 года). Базовая инфляция также снизилась — до 8,9% с 13,4% в предыдущем квартале. Это связано с влиянием жесткой политики на спрос. На 21 апреля годовая инфляция оценивалась в 10,3%.

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Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Что сейчас происходит с рынком труда и кредитными условиями

По данным ЦБ РФ, российская экономика продолжает значительно отклоняться вверх от сбалансированной траектории роста. Высокий спрос поддерживается увеличением доходов граждан и государственными расходами, но в первом квартале 2025 года темпы экономической активности снизились по сравнению с концом 2024 года, что подтверждают данные и опросы компаний.

Рынок труда остается напряженным, поскольку безработица сохраняется на минимальных исторических уровнях, но дефицит кадров постепенно сокращается в некоторых регионах. При этом спрос на рабочую силу в некоторых отраслях снижается, а работники перетекают в другие секторы. Зарплаты растут быстрее производительности труда, хотя компании в 2025 году планируют менее значительное повышение зарплат.

«Денежно-кредитные условия остаются жесткими под влиянием проводимой денежно-кредитной политики и автономных факторов. С марта номинальные процентные ставки изменились разнонаправленно в различных сегментах финансового рынка. Неценовые условия банковского кредитования по-прежнему жесткие», — говорится в заявлении Центробанка России.

Банк России ориентируется на текущие параметры бюджетной политики, нормализация которой в 2025 году поможет снизить инфляцию. Изменения в бюджете могут потребовать пересмотра денежно-кредитной политики.

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