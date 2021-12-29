Китайский автопром в 2021 году побил рекорд продаж в РФ

Китайский автопром в 2021 году продемонстрировал рекордный рост в России, заняв по итогам года более 7% рынка. За 11 месяцев года автопроизводители из КНР продали в России 103 384 новых автомобиля, что в 2,1 раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.
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Китайские бренды просто не заметили кризис микрочипов, всё смогли быстро решить и урегулировать, в отличие от европейских и американских автопроизводителей, у которых цена полупроводников сильно выросла из-за отсутствия предложения для российского рынка, — пояснил он.
Генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков считает, что темпы продаж, продемонстрированные китайскими автобрендами, позволяют говорить и о последующем росте.
Я не исключаю, что в горизонте 3–5 лет доля китайских автомобилей будет сопоставима с долей корейских на нашем рынке, — отметил эксперт.
Ранее стало известно, что россиянам нужна любая финансовая поддержка, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин, комментируя предложение ввести налоговый вычет при покупке автомобиля. Политик рассказал, что такая мера поможет и людям, и российскому автопрому. Он добавил, что у государства есть нужные резервы.