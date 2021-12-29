Китайский автопром в 2021 году побил рекорд продаж в РФ

Китайский автопром в 2021 году продемонстрировал рекордный рост в России, заняв по итогам года более 7% рынка. За 11 месяцев года автопроизводители из КНР продали в России 103 384 новых автомобиля, что в 2,1 раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса.

Агентство отмечает , что прежде рекордным по продажам для Китая в России был 2013 год, когда было реализовано 100 тысяч машин. При этом в целом на российском автомобильном рынке отмечается снижение: в ноябре 2021 года общие продажи снизились на 20%. Такая ситуация во многом сложилась из-за мирового дефицита полупроводников. Исполнительный директор компании «Келес Рус» Вадим Артамонов подчеркнул, что китайские автопроизводители быстро решили проблему.

Китайские бренды просто не заметили кризис микрочипов, всё смогли быстро решить и урегулировать, в отличие от европейских и американских автопроизводителей, у которых цена полупроводников сильно выросла из-за отсутствия предложения для российского рынка, — пояснил он.

Генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков считает, что темпы продаж, продемонстрированные китайскими автобрендами, позволяют говорить и о последующем росте.

Я не исключаю, что в горизонте 3–5 лет доля китайских автомобилей будет сопоставима с долей корейских на нашем рынке, — отметил эксперт.

Ранее стало известно, что россиянам нужна любая финансовая поддержка, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Виктор Дерябкин, комментируя предложение ввести налоговый вычет при покупке автомобиля. Политик рассказал, что такая мера поможет и людям, и российскому автопрому. Он добавил, что у государства есть нужные резервы.