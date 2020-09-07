Китай может продать американские облигации на $200 млрд

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Растущий федеральный дефицит в США может спровоцировать Пекин на продажу значительной части активов в американских казначейских облигациях.

Об этом пишет англоязычное китайское издание Global Times со ссылкой на профессора Шанхайского университета Си Цзюньяна. В настоящий момент КНР владеет вторым по величине объёмом долговых ценных бумаг США ($1 трлн). По данным GT, в Китае видят риски дефолта Вашингтона, а потому могут сократить объём активов до $800 млрд. Также Пекин обеспокоен продолжающимся давлением администрации президента США Дональда Трампа на китайские компании.

В случае такого развития событий Федеральной резервной системе США, возможно, придётся скупать продаваемые Пекином активы. Это может привести к дальнейшему росту государственного дефицита — до $3,3 трлн. При этом профессор Цзюньян утверждает, что в случае угрозы военного конфликта КНР может продать все американские долговые ценные бумаги.

За первую половину 2020 года Пекин уже реализовал долговые обязательства США на $106 млрд.

Как передавал NEWS.ru, в связи с огромными расходами в бюджете в новом финансовом году, который начнётся в октябре, американский госдолг будет равен 100% ВВП или превысит его, что следует из оценок Бюджетного управления Конгресса США.