Казахстан начал задерживать российские грузовики с товарами из ЕС «Известия»: российские грузовики начали задерживать в Казахстане из-за новых правил Астаны

Фото: Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Российские грузовики с товарами из ЕС начали задерживать в Казахстане. На сегодня там застряли не менее восьми автопоездов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Ассоциацию международных автоперевозчиков (АСМАП).

Речь идет о транзите, когда фуры из ЕС на белорусских или российских границах перецепляют на российские или белорусские грузовики, а потом они следуют в Казахстан. Сейчас власти Казахстана стали требовать от российских водителей разрешительные документы на грузы, которые выданы не отечественному, а предшествующему перевозчику — компании из ЕС.

Минтранс называет новые требования Астаны необоснованными, так как эти структуры не передают друг другу документы, а новое правило противоречит положениям соглашений о международном автомобильном соглашении. Ведомство уже обратилось к коллегам из Астаны с просьбой отменить новые требования и освободить задержанные фуры без наложения штрафа.

Точное количество задержанных транспортных средств сообщить невозможно. Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, каждый день хранения на которых обходится дорого. Другие — на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать, — рассказал изданию представитель АСМАП.

На перевозчиков казахстанские власти планируют наложить штрафы по €3 тысячи на каждый случай задержания, что составляет порядка 180 тысяч рублей.

В АСМАП временно рекомендовали российским компаниям воздержаться от перевозок в Казахстан до урегулирования спорной ситуации.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз и Минпромторг готовят перечень продуктов, ввоз которых в Россию может быть осуществлён на европейских грузовых автомобилях. С 1 октября вступает в силу запрет на движение по стране европейских фур с товарами, мера которая была принята в ответ на антироссийские санкции.