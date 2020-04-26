Капитан дальнего плавания счёл странным петляние «Академика Черского»

https://static.news.ru/photo/af687196-87d5-11ea-9751-fa163e074e61_660.jpg Фото: LIM HOCK WU/marinetraffic.com

Попытки скрыть истинный маршрут судна-трубоукладчика «Академик Черский» бессмысленны. Однако почему оно продолжает петлять по мировым водам, остаётся загадкой для всех, заявил капитан дальнего плавания Михаил Омельченко.

Судно известно тем, что было названо способным завершить строительство газопровода «Северный поток — 2». Однако оно уже два с половиной месяца «запутывает след», постоянно меняя курс.

Это секрет для всех, почему он пошёл вокруг Африки. Он вполне мог пройти по Суэцкому каналу. Может быть, было что-то не то по габаритам, — предположил Омельченко в эфире НСН.

Трубоукладчик, который принадлежит «Газпром флоту», уже неоднократно менял пункт назначения. Судно покинуло порт Находки ещё в феврале, тогда пунктом назначения был указан Сингапур. Однако вскоре началось петляние. 26 апреля «Академик Черский» в очередной раз «передумал» и заявил целью порт базирования на Дальнем Востоке.

Официальных объяснений такому «запутыванию следов» нет.

Укладка «Северного потока — 2» была приостановлена после того, как в конце 2019 года США ввели санкции против подрядчиков газопровода. Президент России Владимир Путин в январе 2020 года пообещал завершить газовую магистраль силами российских подрядчиков. Министр энергетики Александр Новак называл возможным достройщиком судно «Академик Черский».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год. Они протянутся от побережья России через Балтийское море до Германии. Коммуникации также пройдут через Финляндию, Швецию и Данию. На данный момент газопровод построен примерно на 93%.

Несколькими днями ранее, как писал NEWS.ru, Новак заявил, что проект строительства газопровода «Северный поток — 2» непременно будет реализован. По его словам, «было вложено огромное количество средств и осталось инвестиций совсем немного — около 5% от общей стоимости».