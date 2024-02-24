Какой сейчас курс доллара в РФ: что с евро, прогноз экспертов на март

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Официальный курс доллара, установленный Центробанком РФ на 24 февраля 2024 года, составляет 92,7519 рубля, официальный курс евро — 100,4425 рубля. Что будет с российской валютой в марте?

Что ждет курс рубля в ближайшие дни

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с RT заявил, что очередной пакет антироссийских санкций может повлиять на курс рубля, но на небольшой промежуток времени.

«Геополитический фактор для российского валютного рынка давно не напоминал о себе, поэтому могут быть достаточно яркие негативные реакции. Хорошая новость в том, что они будут короткими по времени, к тому же геополитика давно отражена в котировках», — сказал эксперт.

По его словам, сейчас рублю окажет поддержку налоговый период и высокая ключевая ставка ЦБ РФ.

«На исходе зимы и в начале весны доллар США будет двигаться в границах 92–94 рублей, евро — в границах 99–102 рублей. Внутридневная волатильность сохранится выше средних уровней, но эмоции улягутся быстро», — пояснил Антонов.

Финансовый эксперт кандидат экономических наук Владимир Григорьев предположил, что после подорожания доллара и евро, которое произошло 22 февраля, они скоро вернутся к прежним значениям. По его словам, сейчас изменения на валютном рынке связаны с двумя факторами — падением цен на нефть и новым пакетом санкций.

«Первый фактор связан с тем, что стоимость нефти несколько снижалась в последнее время. Второй фактор— как вы знаете, принят очередной антироссийский санкционный пакет, и предполагается появление еще каких-то санкций. Рынок на это, как всегда, реагирует — у инвесторов повышается желание запастись не российской валютой в расчете на то, что рубль ослабнет и дальше», — объяснил он в комментарии Lenta.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Григорьев уверен: если не будут снижаться экспортные потоки, то рубль стабилизируется к доллару и евро.

«Есть, конечно, фактор, связанный с тем, что, как обычно, снижаются экспортные поступления. Если экспортный поток восстановится, то, я думаю, быстро придет в равновесие рубль и опять будет где-то на уровне 89–91, если никаких дополнительных негативных факторов не будет», — резюмировал экономист.

Укрепится ли рубль в марте

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Николай Вавилов считает, что рубль может укрепиться в марте, этому помогут налоговые платежи.

«Месячные налоговые платежи экспортеров в конце февраля и квартальные платежи в конце марта могут способствовать стабилизации и даже незначительному укреплению рубля. Дополнительно на укрепление национальной валюты могут повлиять отказы ряда банков из дружественных стран принимать платежи от российских импортеров», — рассказал он «Свободной Прессе».

Эксперт также объяснил: если в марте курс доллара вырастет по отношению к рублю, то в апреле национальная валюта может ослабнуть еще больше.

«На данный момент, с 16 февраля, курс рубля к доллару стабилизировался около уровня 92,5, стремясь к отметке 94. Если курс превысит 94, то к концу марта — началу апреля возможно достижение уровня 97−101 рубль за доллар. Курс евро в этом случае может достигнуть 106−108 рублей», — сделал прогноз Вавилов.

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