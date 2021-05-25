Какие новые штрафы грозят владельцам квартир

https://static.news.ru/photo/0466abb6-bde7-11eb-b5a3-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России с начала года действуют новые штрафы для владельцев квартир. Теперь наказание может грозить не только за действия, угрожающие жизни людей, но и, например, за выброс опасного для здоровья мусора, напомнила NEWS.ru адвокат Ольга Сулим.

По словам эксперта, согласно новым правилам противопожарного режима, раскошелиться придётся за хранение на чердаках, в подвальных, цокольных и подземных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, а также товаров в аэрозольной упаковке.

Не менее излюбленное занятие россиян — загромождать пути эвакуации мебелью, оборудованием и другими предметами: ставить хлам у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир.

Если это было сделано ранее, владельцам жилья следует привести всё в надлежащее состояние, подчеркнула юрист.

Сулин напомнила, что также запрещено закрывать жалюзи, остеклять балконы (открытые переходы наружных воздушных зон), лоджии и галереи, ведущие к незадымляемым лестничным клеткам. Наказание может грозить за пользование неисправным газовым оборудованием и приборами, которые своевременно не прошли техобслуживание.

Кроме того, запрещено устраивать на лестничных клетках кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель, оборудование и другие горючие материалы.

Если не отследить всё вышеперечисленное и продолжать нарушать новые правила, придётся заплатить штраф от двух до пяти тысяч рублей. А когда это повлекло чью-то смерть или тяжкий вред здоровью — и вовсе готовиться к уголовной ответственности, — предупредила адвокат.

Еще одно нововведение 2021 года — правила обращения с отходами производства и потребления электрических ламп.

Согласно им, подобные предметы должны накапливаться в тех местах многоквартирных домов, которые для этого предназначены и являются общедомовым имуществом. Места определяются потребителями или по их поручению теми организациями, которые управляют домом. Об их создании и эксплуатации уведомляют оператора по обращению с такими отходами.

Впрочем, не во всех жилых комплексах можно организовать подобные „ртутные комнаты“. В таком случае вмешиваются органы местного самоуправления и организуют их вне дома, сообщая жильцам адрес, — указала Сулим.

За несоблюдение требований к охране окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке и утилизации отходов для граждан предусмотрена административная ответственность в размере до двух тысяч рублей.

Эксперт также напомнила, что мораторий на взыскание неустоек по оплате задолженности за коммуналку, введённый в 2020 году, больше не действует. К оплате предъявляется задолженность, возникшая до введения моратория (до 6 апреля 2020 года). Если долг возник с 6 апреля по 31 декабря 2020 года, начисление пени начинается с 31-го дня просрочки платежа.