Уехать работать моделью в США не так сложно, как кажется на первый взгляд. Но если это делать самостоятельно и не подготовиться как следует, то есть вероятность потерять свой шанс стать успешной вместе со всеми инвестициями в поездку. О том, как грамотно воплотить свою мечту и зарабатывать в Нью-Йорке на подиуме — в материале News.ru.

Планирование и подстраховка

Первое, что необходимо сделать, — это составить план действий. Первостепенно нужно определиться, куда вы хотите попасть, какой тип модельного бизнеса подойдет и по какой схеме вы станете работать с агентствами или же будете самостоятельны, пояснила порталу учредитель агентства Forma Models Ирина Проскурина.

В обязательном порядке перед отправлением надо всё подсчитать, чтобы хватило не только на поездку, но и на первое время для проживания в чужой стране.

Даже опытные модели не находят ту работу, которую хотят за несколько дней. Так что нужно быть готовой немного экономить и не вестись на соблазны потратить все накопленные деньги на шоппинг в первые же дни по приезду в США. Ирина Проскурина учредитель агентства Forma Models

Нужно потерпеть, встать на ноги и потом уже позволять себе расходы. Тем более, что для фотосессий, чтобы не тратиться и выглядеть прекрасно, всегда можно сколлаборироваться со стилистом, который может принести свои вещи.

Работа моделью — это не работа официантом или няней, где оплата $15 в час, 30 часов в неделю и всё стабильно. Нестабильность заработка — один из нюансов данной профессии, о котором стоит помнить. В этом и заключаются риски. Поэтому в начале карьеры, подчеркивает Проскурина, имеет смысл подстраховаться дополнительной работой, возможно, с частичной занятостью. Это важно для того, чтобы уменьшить финансовую нагрузку, но и иметь при этом время на модельный бизнес.

Работать на себя и ни от кого не зависеть

Но почему следует найти возможность работать и оплачивать свои расходы самостоятельно? Всё довольно просто. Как правило, агентство оплачивает расходы модели на первоначальном этапе, но потом ставит участницу фотосессий «на баланс» и включает все потраченные на неё деньги, не забывая прибавить и свой процент. В итоге модель, отработав по контракту (обычно это длится 3 месяца), остаётся практически ни с чем.

Но девушка может и не брать от агентства карманные деньги. Тогда она и не будет ему ничего должна. Выгоднее, считает Проскурина, организовывать всё самостоятельно либо воспользоваться консалтинговыми услугами другой модели, которая сама прошла этот путь и знает всё, исходя из собственного опыта.

Сергей Лантюхов/News.ru

В этой связи можно получить помощь в оформлении визы, быть уверенной, что тебя точно встретят в аэропорту, рассчитывать на поддержку в составлении портфолио и заселении в бесплатные так называемые модельные квартиры. Также более опытные коллеги смогут предоставить информацию о предстоящих кастингах и в случае, если это необходимо, сопроводить начинающую модель.

«Фишки» и заработки моделей

Заработок модели зависит от многого, но в основном можно выделить два фактора — внешность и активность. То есть, как часто она посещает кастинги, успевает ли обойти все важные и подходящие отборы и знает ли она вообще о них.

Также немаловажно, уверена собеседница News.ru, какой у человека характер. Модель должна обладать непревзойдённой харизмой и иметь изюминку. Она не должна выглядеть идеально, как мы привыкли видеть в тех же постах в Instagram. Мир настоящей моды — это совсем другое. Иногда большие уши, немного косой взгляд или щель между зубов могут стать «фишкой» модели.

Также многое зависит и от агентства, в которое попадут девушка или молодой человек. Если компания большая, у неё соответственно и клиенты весьма серьёзные. Допустим, если вас выбрали для крупного бренда, можно сразу заработать и $10 тысяч, и $30 тысяч и даже больше, если вы уже успели зарекомендовать себя как профессиональная модель, снимались у именитых фотографов и всегда делаете свою работу на 100%.

Lev Radin/Global Look Press

А начинающие же модели могут зарабатывать от $30 в час за промо-работу или $1000-1500 за съёмку в каталоге, что всё-таки тоже во многом зависит от заказчика, которая займёт около 5-6 часов. Если вы фрилансер, то весь заработок заберёте себе, а в случае, если работаете через агентство, то отдадите ему 20%, если мы говорим о США, и 40%, если о Европе, что не может не сказаться на собственном бюджете.

Город, чтобы зарабатывать

Если модель собирается в США, то это однозначно должен быть Нью Йорк. Именно тут прошла первая Неделя моды ещё в далёком 1943 году. Здесь есть работа для всех типов моделинга, а если вдуматься, то их больше 30 — имеется занятость от фэнш-индустрии и до рекламы, для моделей размер plus size и для возрастных женщин. В Америке можете быть уверены, что вас не кинут и обязательно выплатят всё, что вы заработали, так как там присутствуют исключительно законопослушные работодатели, несущие полную ответственность за свой бренд и заключённые контракты.

Тогда как в Азии или Европе законы работают не идеально, а зачастую совсем не исправно. Если возникнут проблемы с оплатой, то не исключено, что придётся очень долго отстаивать свои права на оплату труда. Но при этом Европа, а конкретно Милан и Париж, прекрасно подойдут для начала карьеры, когда модель только набирается опыта и нарабатывает материал для портфолио. Нью Йорк останется мегаполисом для тех, кто хочет зарабатывать.

Как не впасть в депрессию от неудач

Психолог, кандидат медицинских наук Наталья Толстая пояснила News.ru, что в модельном бизнесе существует даже так называемый синдром несбывшихся надежд, и «больна» им довольно внушительная часть когда-либо ступавших на подиум.

В любом случае модель — это диагноз. В хорошем смысле слова. Человек, который не стесняется демонстрировать себя на показ, сильно зависит от общественного мнения, зациклен на своей внешности. Он торгует внешностью, лицом, телом. На первом месте у них не образование или личные отношения, а вот такой разумный эгоизм. Наталья Толстая психолог

По её словам, чаще всего люди, идущие в модели, позиционируют себя снобами. Вроде бы они хорошо разбираются в искусстве и моде, они себя подают как эстеты, которые выше остальных на ступеньку. Иногда даже смотрят на других сверху вниз. Такие люди, считает психолог, самоутверждаются за счёт того, что отточили данное природой или сделали что-то при помощи эстетической медицины или пластической хирургии.

Психотерапевтам зачастую приходится работать с людьми, которые однажды добились большого успеха, на них снизошла слава, а потом они больше ничего не смогли сделать, их накрывает глубокая депрессия. Одни специалисты утверждают, что молодым людям нужна большая победа в самом начале, тогда затем проигрыши намного спокойнее воспринимаются. Но получается и так, что психологи сталкиваются с тем, что быстрая победа — незаслуженная, лёгкая или случайная, но единственная — человеку даёт надежду. А надежду, говорит Толстая, надо убивать первой, так как она не даёт возможности действовать. Модели перестают трудиться ради своего благополучия, а начинают надеяться, что придут другие и всё решат за них — разместят, дадут им нормальный райдер.

К сожалению, в XXI веке это не работает. Ни в России, ни в любой другой стране мира. Поэтому, когда юные таланты отправляются в поездку за мечтой, они уезжают от чего-то, ища себя нового. А от себя практически никогда не получается убежать. В случае, если мечтам о модельном бизнесе так и не суждено будет сбыться, в депрессии можно пребывать и три, и четыре года, а за это время потерять всё, в том числе квалификацию и красивую внешность. Как следствие — появляются таблетки, запрещённые препараты или люди попросту спиваются, пытаясь уйти в иную реальность. А это недопустимо — надо быть здесь и сейчас, осознать свою проблему, что делать, куда идти, с кем и когда. И тогда всё может измениться в лучшую сторону.