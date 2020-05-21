Как продаются антидепрессанты и успокоительные во время коронавируса

https://static.news.ru/photo/b49524fc-9b94-11ea-b13c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

NEWS.ru решил выяснить, насколько антидепрессанты и успокоительные пользовались популярностью у россиян с начала эпидемии коронавируса в стране.

Основной пик продаж медицинских препаратов пришёлся на март, когда начали действовать первые антикризисные меры, закрываться границы между государствами и замораживаться целые сегменты бизнеса.

Анализ проводился на основе обработки обезличенных фискальных данных с касс, подключённых к системе «Такском». Всего было проанализировано более 18 млрд кассовых чеков.

NEWS.ru

Антидепрессанты

Средняя цена на антидепрессанты по России в апреле составила 788 рублей, она выросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. При этом продажи в апреле 2020-го упали на 13% по сравнению с апрелем 2019 года.

В марте средняя цена на антидепрессанты составила 753 рубля, повысившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Продажи в марте 2020-го увеличились на 19% по сравнению с мартом 2019 года.

В феврале антидепрессанты в среднем продавались по 744 рубля, их стоимость выросла на 12%, если сравнивать с прошлым годом. Продажи в феврале 2020-го возросли на 19% по сравнению с февралём 2019 года.

Основные продажи антидепрессантов по России приходятся на март, они оказались выше на 24% по сравнению с апрелем и на 14% — по сравнению с февралём.

Успокоительные

Средняя цена на успокоительные по России в апреле составила 98 рублей, упав на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Продажи снизились на 7% по сравнению с апрелем 2019 года.

В марте средняя цена на успокоительные составила 109 рублей, увеличившись на 4% по сравнению с прошлым годом. Продажи в марте выросли на 9%.

В феврале средняя цена на успокоительные была на уровне 107 рублей, поднявшись на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Продажи выросли на 7%.

Основная реализация успокоительных по России приходится на март, она была выше на 22% по сравнению с апрелем и на 16% — с февралём.