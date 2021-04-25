Как изменится жизнь россиян в мае

NEWS.ru подготовил для вас свою подборку наиболее важных и заметных изменений, которые произойдут в России в мае 2021 года.

Длинные выходные

Президент Владимир Путин объявил 1–10 мая нерабочими днями из-за коронавируса. Ранее с просьбой сделать весенние праздники непрерывными обращалась глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Согласно указу президента, в нерабочие дни за сотрудниками должна сохраниться заработная плата. Таким образом, с 4 по 7 мая в РФ устанавливаются нерабочие дни. С учётом уже имеющихся выходных и праздничных дней нерабочим становится период с 1 по 10 мая включительно.

Доплаты к пенсии

С 1 мая будут пересчитаны размеры доплат к пенсиям членам лётных экипажей воздушных судов гражданской авиации. Речь идёт о дополнительном соцобеспечении. На него имеют право, в частности, пилоты, штурманы, некоторые категории инженеров, механиков и радистов.

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Изменения по графику выплаты пенсий коснутся тех, кто получает её 1–3 мая, — им начисление или доставку на дом проведут до 30 апреля. Пенсионеры, начисления которым проводятся с 8-го по 10-е, получат пенсии с 4 по 7 мая.

Единовременная выплата

По традиции каждый год отдельные категории граждан получают единовременную выплату ко Дню Победы 9 мая. В этом году участники Великой Отечественной войны — ветераны и инвалиды — получат по 10 тысяч рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В дополнение к программе федеральной материальной помощи участники и инвалиды ВОВ получат региональную единовременную выплату. В зависимости от субъекта РФ её размер составит от 10 тысяч до 25 тысяч рублей.

Покупка авто с пробегом

Россиянам станет проще продать подержанный автомобиль. С 1 мая оформить договор купли-продажи можно будет через портал «Госуслуги». Информация в ГИБДД будет передана автоматически.

Полные данные на автомобиль должны содержаться в профиле продавца на сайте госуслуг. Последнему остаётся только внести данные покупателя, а остальное система сформирует автоматически. Однако в течение 10 дней со сделки покупателю всё равно придётся посетить МФЦ или ГИБДД для получения нового свидетельства о регистрации и внесения записи в бумажный ПТС.

Новые штрафы

Ещё с марта в России запретили высадку из общественного транспорта несовершеннолетних безбилетников, но штрафы за это нарушение предусмотрены не были. С 1 мая за высадку ребёнка из общественного транспорта водителю придётся заплатить 5 тысяч рублей, а должностным лицам — от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

В случае если в результате высадки из общественного транспорта будет нанесён вред здоровью или жизни ребёнка, нарушитель может быть привлечён к уголовной ответственности.

Тесты на COVID-19

Граждане, прибывающие из-за границы, с 1 мая должны будут в течение пяти дней после прилёта дважды сдать тест на коронавирус.

До 1 мая это требование действует только в отношении туристов, которые возвращаются из Турции и Танзании. Между первым и вторым ПЦР-тестированием должно пройти не менее суток. Два отрицательных результата необходимо загрузить на сайт госуслуг.

Отсрочка по уплате долгов

1 мая заканчивается отсрочка по уплате долгов для бизнеса и пенсионеров. Должники — субъекты МСБ могли получить отсрочку на 12 месяцев по долгам и не позднее чем до 1 августа, общий объём которых не превышает 15 млн рублей. Пенсионеры имели возможность отсрочить выплаты на 24 месяца и не позднее чем до 1 июля 2022 года по 1 млн рублей.

ЕГЭ-2021

В России утверждено расписание проведения единого государственного экзамена. Его сдают выпускники, планирующие продолжить обучение в вузе. Остальным же надо сдать госэкзамен по русскому и математике.

Основной период экзаменов пройдёт с 31 мая по 2 июля.

Налоговый вычет

Россияне смогут с 21 мая подать заявление на получение налоговых вычетов в личном кабинете на сайте ФНС. Это существенным образом упростит для физлиц получение налогового вычета в случае покупки квартиры, уплаты процентов по ипотеке и внесения средств на счета ИИС.

Цены на сахар

В РФ 31 мая — крайний срок действия соглашений о государственной поддержке цен на сахар. Ранее производители и магазины договорились, что сахар не может стоить свыше 46 рублей в розничной торговле.

Удалёнка для пожилых

Меняются правила дистанционной работы для пожилых сотрудников. С 1 мая удалёнка для них становится не обязательной, но рекомендованной. Итоговое решение о переводе их на дистант будет принимать работодатель, который должен руководствоваться эпидемиологической обстановкой в регионе. В России насчитывается порядка 10 млн работающих пенсионеров.