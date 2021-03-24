Как изменится жизнь россиян в апреле

NEWS.ru собрал наиболее значимые изменения, которые повлияют на жизнь многих россиян начиная с апреля.

Индексация социальных пенсий

В 2021 году социальные пенсии проиндексируют на 3,4%. Для этого из федерального бюджета выделят порядка 12,8 млрд рублей. Индексация затронет 3,9 млн россиян.

В результате первоапрельской индексации средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля. В 2020 году выплаты повысили на 6,1% до 9,85 тысячи рублей.

Социальную пенсию выплачивают гражданам, которые в силу разных обстоятельств не имеет достаточно трудового стажа для получения страховой пенсии.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Пособия на дошкольников

С 1 апреля изменятся правила выплат малообеспеченным семьям с детьми от 3 до 7 лет. Сейчас им полагается половина детского прожиточного минимума в случае, если размер семейного дохода ниже прожиточного минимума на человека. После вступления в силу указа президента в некоторых случаях пособия повысят.

Так, семьям, не дотягивающим до прожиточного минимума даже с учётом пятидесятипроцентного пособия, поднимут выплаты до 75%. Если же и этих мер будет недостаточно для выхода на нужный уровень, размер денежных перечислений составит 100%.

Отмена карантинных льгот

По окончании марта перестанет действовать ряд карантинных льгот. Россияне больше не смогут получить новогодние выплаты в размере 5 тысяч рублей, которые полагались на каждого ребёнка до 8 лет.

С 1 апреля россияне старше 65 лет потеряют возможность оформить больничный ради соблюдения режима самоизоляции. В связи с чем правительство рекомендует работодателям перевести эту категорию граждан на удалёнку.

Перестают действовать рекомендации ЦБ о реструктуризации долгов для граждан, у которых выявили коронавирус или существенно снизились доходы из-за пандемии. Согласно постановлению Центробанка, таким клиентам не должна была начисляться неустойка. До 31 марта Банком России не рекомендуется обращать взыскание на единственное жильё ипотечных должников, принудительно выселять дебиторов, а также ухудшать оценку финансового положения или качества обслуживания кредитов для заёмщиков, у которых на 1 марта 2020 года не было просроченных долгов.

Для регистрации гражданина в качестве безработного потребуется его личное присутствие в центре занятости. До вступления изменений процедуру можно выполнить через «Госуслуги» и «Работа в России».

Анонимные кошельки

С 1 апреля вступит в силу запрет на пополнение наличными анонимных электронных кошельков. Положить деньги можно будет только с привязанного банковского счёта.

Цены на сахар и масло

Начиная с апреля перестаёт действовать коллективное соглашение Минпромторга, Минсельхоза и ФАС с производителями, поставщиками и торговыми сетями о стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Будущее льготной ипотеки и защита инвесторов

До 15 апреля по поручению премьер-министра Михаила Мишустина Минфин и Минстрой совместно с Банком России должны подготовить предложение о будущем льготной ипотеки, а до 30 апреля перед Минфином, Минэкономразвития и Росфинмониторингом стоит задача подумать о способах дополнительной защиты неквалифицированных инвесторов от недобросовестных участников фондовой биржи.

«Мир» по новым правилам

С 28 апреля изменятся правила конвертации валют через платежную систему «Мир». Если раньше курс фиксировался на дату клиринга (расчёта между банками), то теперь расчёт будет вестись по дню проведения платежа (авторизации).

Рост цен на парковку

5 апреля в Москве начнут действовать новые платные парковки в районах Аэропорт, Бутырский, Внуково, Войковский, Выхино-Жулебино, Донской, Жулебино, Коптево, Савёловский. На некоторых улицах, таких как как 2-й и 4-й Самотёчные переулки, Средняя Переяславская улица, Дербеневская набережная цена стоянки снизится. Повышенный дневной тариф (380 рублей в час) будет действовать на улицах, на которых уровень загрузки достигает 96%. В ночное же время парковка обойдётся в 200 рублей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Изменение тарифов на эвакуацию автомобилей

С 5 апреля поднимется стоимость эвакуации транспортных средств и их хранения на штрафстоянках. Рост цены зависит от категории автомобиля.

Если владелец оплатит штраф в течение 60 дней после получения машины со спецстоянки, эвакуация автомобиля мощностью до 80 л.с. обойдётся в 4050 рублей, автомобиля мощностью от 80 л. с. до 250 л. с. — 6450 рублей, автомобиля мощностью больше 250 л. с. — 9050 рублей. Стоимость эвакуации грузовиков и негабаритных транспортных средств осталась на прежнем уровне — 52 375 рублей.

Штрафстоянки также стали дороже. Сутки хранения мотоцикла или автомобиля мощностью до 80 л. с. будут стоить 640 рублей, автомобилей категорий B и D, масса которых не превышает 3,5 тонн — 1250 рублей, грузовых автомобилей тяжелее 3,5 тонн и негабаритного транспорта — 2480 рублей.

Открытие летних веранд

С 1 апреля в Москве откроется сезон летних веранд. Приступить к их монтажу и дальнейшему обустройству ресторанам разрешили с 15 марта.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Принудительная установка российского софта

С 1 апреля вступают в силу поправки в закон о «О защите прав потребителей», согласно которым российское ПО должно устанавливаться на все продаваемые в России смартфоны, планшеты, портативные и стационарные компьютеры, а также смарт-телевизоры. Среди обязательных приложений есть даже мессенджер ICQ.

Поверка счётчиков

С начала года был снят мораторий на поверку счётчиков, введённый из-за пандемии. До апреля стоимость услуг рассчитывается по средним показателям за последние полгода. Однако, если до 6 апреля не провести поверку, плата будет рассчитана согласно нормативу с учётом повышенного коэффициента 1,5.

Начало записи детей в школы

В 2021 году изменились правила записи будущих первоклассников в школы. Теперь приём заявлений стартует только 1 апреля и продлится до 30 июня. Раньше учебные заведения начинали собирать документы от родителей не позднее 1 февраля.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новые правила сдачи экзамена на права

С 1 апреля начинают действовать новые правила сдачи практического экзамена на водительские права. «Город» и «площадка» будут объединены в рамках одного задания, на которое выделят не более 30 минут.

За каждую ошибку ученику будут начисляться штрафные баллы. Набранная пятерка приведёт к провалу экзамена. При этом есть критические нарушения, из-за которых выполнение практического задания тут же остановят. В их число входят выезд на встречную полосу, нарушение правил поворота и разворота, проезд на красный.

Ввод единой минимальной цены на сигареты

С 1 апреля единая стоимость сигарет будет рассчитываться с учётом минимального значения ставки акциз на пачку табачной продукции, ставки налога на добавочную стоимость и повышающего коэффициента. Устанавливать единую минимальную цену будет Минсельхоз.