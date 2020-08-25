Как изменится жизнь россиян с 1 сентября

NEWS.ru подготовил для своих читателей подборку изменений, которые затронут россиян уже в сентябре.

Начало учебного года

Несмотря на последние депутатские инициативы о переносе начала учебного года на октябрь, с 1 сентября в школах и вузах начнутся занятия в очном режиме. В учебные заведения будут поставлены антисептики и градусники. К тому же Роспотребнадзор разработал комплекс мер по дезинфекции, уборке и проветриванию классов. Некоторые ограничения коснутся и столовых.

При этом власти каждого региона будут сами решать, проводить ли праздничные линейки и носить ли маски учителям. Что касается вузов, то там ношение масок будет обязательным для преподавателей и студентов. Вместе с тем московские школьники при желании и по согласованию с классным руководителем смогут обучаться дома.

К тому же отныне все учащиеся начальной школы будут обеспечены бесплатным горячим питанием.

Учителя же в школах будут получать дополнительные деньги, если они взяли на себя функции классного руководства. Выплаты составят 5 тысяч рублей.

Также с сентября начнётся реализация новой программы по воспитательной работе школьников.

Возобновление авиаперелётов

По предварительным данным, Россия имеет все шансы возобновить авиаперелёты ещё с несколькими государствами. Сейчас Росавиация и Роспотребнадзор прорабатывают возможность установки сообщения с Венгрией, Египтом, Иорданией, Кипром, Китаем, Мальтой и Францией. Также ведутся соответствующие переговоры со странами СНГ.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Единый день голосования

13 сентября — единый день голосования. Досрочное голосование состоится 11-12 сентября. Пройдут свыше 8700 выборов различного уровня в 83 регионах. Основное внимание будет приковано к прямым выборам губернаторов, которые состоятся в 18 регионах, а глав Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов изберут местные депутаты.

Отмена повышенных пособий безработным

В сентябре отменяются повышенные надбавки для безработных, введённые в условиях кризиса, вызванного пандемией. Теперь размер минимального пособия по безработице составит 1725 рублей в месяц. Доплата в размере 3 тысяч рублей к пособию за каждого несовершеннолетнего также завершится. Прекратятся выплаты фиксированных пособий для уволенных в пандемию.

Бесплатное банкротство

Россияне, чьи долги вписываются в рамки 50-500 тысяч рублей, теперь получат возможность подать заявление о вынужденном банкротстве бесплатно и без проведения суда. Однако для этого необходимо подтверждение со стороны приставов, что они проводили исполнительное производство и прекратили его, так как деньги и имущество для погашения долга не были найдены. Заявление о банкротстве можно подать через МФЦ.

Возврат страховки за кредит

Заёмщики смогут возвращать часть страховки при досрочном погашении кредита. Сделать это можно будет через 14 дней после полного погашения взятого займа. Нововведения не распространяются на договоры, заключённые до 1 сентября.

Сергей Булкин/NEWS.ru

ОСАГО без техосмотра

30 сентября завершится временное освобождение от прохождения техосмотра для автовладельцев, купивших полис ОСАГО. У водителей будет месяц на то, чтобы его пройти.

Вакцинация

В Москве стартует кампания по вакцинации от гриппа. При этом по своим масштабам она будет заметно больше, чем в прошлом году, да и начнётся раньше, чем обычно. Это связано с распространением коронавируса. В прошлом году прививки получили порядка 7 млн жителей столицы.

Тестирование на наркотики

Родители всех несовершеннолетних вне зависимости от их возраста смогут ознакомиться с результатами обследования школьников на наркотики. При этом само тестирование останется добровольным при письменном согласии родителей для учащихся старше 13 лет и самих школьников, если им уже есть 15.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ликвидация ИП без согласия

Налоговики получат возможность прекращать регистрацию ИП в принудительном порядке. Если бизнесмен фактически прекратил свою предпринимательскую деятельность, то его можно исключить из ЕГРИП в административном порядке по решению ФНС. ИП признаётся таковым, если к моменту принятия регистрирующим органом соответствующего решения одновременно соблюдается ряд условий, в частности, истекло 15 месяцев с даты окончания действия патента или если ИП имеет недоимку и задолженность.

Пошлина на нефть

Пошлина на экспорт нефти из России увеличится на $0,6 и составит $47,5 за тонну. Сейчас этот показатель составляет $46,9. Льготная ставка для Каспия, ряда месторождений Восточной Сибири и Приразломного месторождения остаётся на нулевом уровне.

При этом пошлина на высоковязкую нефть повысится до $4,7, на светлые нефтепродукты и масла — до $14,2, на тёмные — до $47,5, на товарный бензин — до $14,2, прямогонный (нафта) — до $26,1.