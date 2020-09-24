Как изменится жизнь россиян с 1 октября

NEWS.ru подготовил для своих читателей подборку изменений, которые затронут россиян в октябре.

Налоги

С 1 октября в России вступят в силу новые правила зачёта переплаты по налогам. Отныне разрешается направлять переплату в счёт будущих платежей либо на погашение задолженности по налогам. При этом вернуть переплату можно будет только в случае полного погашения недоимки перед бюджетом.

По правилам, действующим сейчас, переплату можно зачесть по налогам одного вида — федеральные можно направить в счёт федеральных налогов, региональные — в счёт региональных и т.д.

При этом переплату по взносам на пенсионное страхование нельзя будет зачесть в счёт социальных или медицинских взносов.

Страхование вкладов

В некоторых случаях с 1 октября будет повышен предельный уровень возмещения по депозитам. Страховая сумма покрытия увеличится до 10 млн рублей. Также расширяется перечень юридических лиц, которые могут претендовать на возмещение средств по вкладам.

Повышенный порог возмещения распространится на граждан в случае продажи жилья или земельного участка, на котором стоит дом, получения наследства, получения грантов в форме субсидий. Также изменения коснутся депозитов, предназначенных для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме.

В мае президент Владимир Путин подписал закон о распространении с октября системы страхования вкладов на некоммерческие организации. В число таких НКО войдут садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы, казачьи общества, благотворительные фонды и т.д. Однако сумма возмещения по таким счетам не будет превышать 1,4 млн рублей.

Пособия на картах МИР

Теперь все социальные выплаты, а также пенсии будут полностью переведены на карты МИР. Власти планировали произвести окончательный переход на них ещё в июле. Но из-за пандемии россиянам предоставили отсрочку для оформления «пластика», так как не все успевали обзавестись данными картами в срок.

Индексация пенсий и окладов

В России с 1 октября произойдет индексация пенсий для ряда категорий граждан, а также новые правила начисления ʙoeннoй пенсии. Ожидается, что повышение коснётся некоторых работников таможни, МВД, а также иных силовиков и спасателей.

Также в 1,03 раза будут увеличены оклады граждан, имеющих воинские звания и должности. Надбавку к окладу получат и те, кто служит в сфере уголовной системы.

Зарплаты работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений также проиндексируют на 3%.

Трудовые книжки

Срок уведомления работников о переходе на электронные трудовые книжки продлён до 31 октября. Работодатели должны рассказать работникам о необходимости определиться и сделать выбор. Если сотрудник не подаст заявку, то у него остаётся только бумажная версия трудовой.

Кальяны в ресторанах и кафе

Общепит останется без кальянного меню. Однако практически весь октябрь у россиян ещё сохранится возможность воспользоваться им в кафе и ресторанах. Но уже с 30 октября вступит в силу запрет на потребление никотиносодержащей продукции и использование кальянов.

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МРОТ

В Москве с 1 октября минимальная зарплата вырастет на 166 рублей, до 20 тысяч 361 рубля. Минимальная зарплата в столице зависит от величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Согласно постановлению правительства Москвы, прожиточный минимум трудоспособного населения за II квартал составил как раз 20 361 рубль.

Маркировка фотоаппаратуры и духов

C 1 октября маркировка станет обязательной для фотоаппаратов — зеркальной техники и с моментальным получением готового снимка. Также это коснётся ламп-вспышек и оборудования.

Кроме того, обязательной станет маркировка парфюмерной продукции, производимой и ввозимой на территорию страны. В том числе под изменения подпадут и платные пробники.

Штрафы за отсутствие касс в транспорте

В случае отсутствия кассы в транспорте начнут выписываться штрафы. Эти нормы должны были вступить ещё летом, но Владимир Путин продлил до осени мораторий. Теперь за продажу билетов на общественном транспорте должен выдаваться чек.

С 19 октября начинают действовать поправки, которые были внесены в закон «Об обязательном страховании владельцев ТО». Водители получат дополнительный метод приобретения страховки. Сделать это можно будет не лишь на сайте страховщиков, но и у посредника. Составить договор ОСАГО в электронном формате автомобилисты смогут с применением финансовой платформы.

Запрет на импорт топлива

Правительство с 1 октября снимает ранее введённый запрет на ввоз топлива в Россию. Запрет касался бензина с октановыми числами 80, 92, 95 и 98; керосина и топлива для реактивных двигателей; дизельного топлива; газойли и судового топлива.

Пошлина на экспорт нефти

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 октября снизится на $2,1, до $45,4 за тонну. На высоковязкую нефть она сократится до $4,5, на светлые нефтепродукты и масла — до $13,6, на тёмные — до $45,4. Пошлина на экспорт товарного бензина уменьшится до $13,6, прямогонного (нафта) — до $24,9.