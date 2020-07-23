Кабмин выделит Хабаровскому краю дополнительные 1,3 млрд рублей

https://static.news.ru/photo/f6af8a1c-cccc-11ea-9d71-fa163e074e61_660.jpg Михаил Дегтярёв Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва»

Правительство РФ выделит Хабаровскому краю дополнительные 1,3 млрд рублей на возмещение выпадающих доходов. Об этом сообщил врио губернатора региона Михаил Дегтярёв.

Как и обещал, мне только что позвонил председатель правительства России, уважаемый Михаил Владимирович Мишустин. Правительство России выделит дополнительные 1,3 миллиарда Хабаровскому краю на возмещение выпадающих доходов в ближайшее время, — написал Дегтярев в своём Telegram-канале.

Бюджет Хабаровского края на 2020 год был принят с доходной частью в 108,2 млрд рублей, расходной — в 115,4 млрд рублей и дефицитом — в 7,2 млрд рублей.

Госдолг региона по состоянию на 1 июня превышает 57,9 млрд рублей.

Экс-главу края Сергея Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств дальневосточных предпринимателей, совершённых 15 лет назад. Он находится в СИЗО «Лефортово».

20 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста губернатора Хабаровского края в связи с утратой доверия и в тот же день предложил Михаилу Дегтярёву возглавить регион. Тот согласился немедленно вылететь в Хабаровск.

21 июля Дегтярёва представили правительству региона.

Как ранее писал NEWS.ru, Дегтярёв предложил снизить для жителей тарифы на все виды услуг жилищно-коммунального хозяйства.