Кабмин разрешил инвестировать средства ФНБ в китайские юани

https://static.news.ru/photo/96ba76ac-8966-11ea-8dce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jian Zhang/Global Look Press

Фонд национального благосостояния (ФНБ) теперь сможет инвестировать в юани и китайские государственные облигации. Соответствующее решение приняло правительство России. Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Проектом постановления предлагается расширить за счёт Китая перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ, и перечень разрешённых для инвестирования средств фонда иностранных валют — за счет китайского юаня, — говорится в пояснительной записке к постановлению.

Как ранее писал NEWS.ru, Минфин собирается отказаться от намерения вложить сверхсредства Фонда национального благосостояния в инфраструктуру. Так власти сохранят резервы в условиях серьёзного дефицита бюджета, который ожидается по итогам года из-за коронавируса. Изначально в крупные инфраструктурные проекты планировалось привлекать по 300 млрд рублей каждый год.