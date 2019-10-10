https://static.news.ru/photo/df803084-eb55-11e9-a9d4-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/News.ru

Правительство РФ поддержало основные подходы законопроекта о защите и поощрении инвестиций. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, документ планируется доработать в течение двух недель.

Мы договорились, что в течение двухнедельного срока доработаем законопроект, такое поручение дал председатель правительства, и внесем его в Государственную думу, — приводит его слова РИА Новости .

Он отметил, что власть и бизнес будут заключать инвестиционные соглашения для проектов от 1,5 миллиарда рублей. За их нарушение предусмотрена ответственность как для государства, так и для предпринимателей. Силуанов подчеркнул, что законопроект регулирует основные параметры законодательства, влияющие на инвестиции. По его словам, он может вступить в силу уже в следующем году.

Ранее News.ru сообщал, что РФ, по сравнению с другими странами, является «тихой гаванью» для инвестиций. К такому мнению пришли участники инвестфорума Московской Биржи в Нью-Йорке.

Как рассказал главный глобальный экономист «Ренессанс Капитала» Чарли Робертсон, инвесторы смотрят на макропоказатели, которые в РФ выглядят одними из самых надёжных среди развивающихся рынков. В качестве примера он привёл низкий уровень госдолга по отношению к ВВП — 12%.