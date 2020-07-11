Кабмин одобрил поправки о расширении упрощённой системы налогообложения

https://static.news.ru/photo/0e4202e8-c351-11ea-9d9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство РФ одобрило проект поправок, расширяющий применение упрощённой системы налогообложения. Поправки планируется внести в проект ФЗ «О внесении изменений в главу 262 Налогового кодекса РФ в части реализации отдельных положений нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Одобрить проект поправок и направить их в Государственную думу в установленном порядке, — говорится в перечне решений правительства.

Принятие и реализация этого проекта поправок позволит создать более благоприятные экономические и финансовые условия для малого и среднего бизнеса.

Как писал NEWS.ru, правительство РФ намерено ввести дополнительные меры поддержки предпринимателей, работающих по упрощённой системе налогообложения. Для бизнесменов, превысивших лимиты по выручке или персоналу, будет действовать переходный налоговый режим. В настоящее время предприниматели, чей доход превысил 150 млн рублей или численность персонала вышла за пределы 100 человек, вынуждены переходить на общую систему налогообложения. Тем, кто ещё не готов к таким изменениям, премьер Михаил Мишустин предложил воспользоваться переходным налоговым режимом, который допускает большее предельное значение выручки и количество персонала при незначительном увеличении налоговых ставок.