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В Санкт-Петербурге отмечается рост цены на гречку. Об этом сообщили в городском комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

Отмечено увеличение средних розничных цен, в том числе на пшено — на 8,5%, гречневую крупу — на 11,1%, соль — на 7,5%, — цитирует сообщение ТАСС. Однако дефицита этих товаров...