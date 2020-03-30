Российское правительство намерено поддержать производителей автомобилей и дилеров в условиях пандемии коронавируса. Власти подготовили ряд мер.
В настоящее время правительство Российской Федерации рассматривает различные варианты поддержки автопроизводителей и дилеров в рамках реализуемых первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в связи с распространением коронавируса, — говорится в сообщении.
По состоянию на 30 марта 2020 года в России зафиксировано 302 новых случая коронавируса в 35 регионах. За всё время пандемии было обнаружено 1836 случаев инфицирования, 66 пациентов выписаны из больниц, а 9 ушли из жизни.
NEWS.ru сообщал ранее, что российский лидер Владимир Путин поручил правительству обеспечить устойчивость бюджетов регионов.
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