24 июля пройдёт очередное заседание по процентной (ключевой) ставке Банка России. На какое снижение на этот раз может пойти ЦБ? Что значит для нашей экономики предполагаемое изменение? Как ожидаемое снижение ключевой ставки повлияет на курс рубля? Ведь важно понимать, что снижение процентной ставки может привести к девальвации нашей валюты. В том же Сбербанке NEWS.ru рассказали о том, что вероятнее всего ставка снизится на 50 базисных пунктов.

Ключевая ставка влияет на кредитную активность, и следовательно — на инфляцию, через изменение стоимости активов (ценных бумаг, недвижимости), которые могут быть использованы в качестве обеспечения по кредитам. Одновременно рост стоимости активов банков увеличивает их возможности по расширению кредитования. Хотя механизмы влияния ключевой ставки на экономику России в настоящее время относительно мало значимы, считают опрошенные экономисты.

Надо сказать, что ключевая ставка очень сильно связана со ставкой по кредитам и ипотечным кредитованием. Но это не всё. Она также очень сильно влияет на перспективу роста и инфляцию, а также на курс доллара по отношению к рублю. Высокие процентные ставки привлекают иностранцев, которые ищут лучший вариант «безрисковых» доходов на свои деньги, что в свою очередь повышает интерес к нашей национальной валюте.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Плохо ли для экономики понижение ставки? Дурной ли это в целом знак? В кризисных условиях негативного влияния на экономику пандемии процентные ставки снижают все мировые центральные банки, поэтому действия ЦБ весьма логичны, а нынешняя ситуация в российской экономике не хуже, чем в других странах, пострадавших от пандемии. Зачем регулятор снижает ставку? Делается это прежде всего для более дешёвых кредитов для малого бизнеса и населения. Это более значимо сейчас, в условиях кризиса, чем курс. Хотя он, конечно, тоже важен. Также есть надежда, что снижение ставки не приведёт к повышению уровня инфляции, за счёт не очень хорошего финансового положения населения. Россияне не будут покупать излишне товары и услуги, что позитивно отразиться на уровне инфляции.

Последние данные по экономике России (промпроизводство за июнь, объем платежей предприятий торговли и услуг) указывают на то, что восстановление экономической активности после снятия ограничений может быть временным. Мы полагаем, что риски дезинфляции все ещё высоки и поэтому ЦБ предпочтет снизить ставку на 50, а не на 25 б.п. Николай Минко стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок стратег Сбербанка по рынкам валют и процентных ставок

По прогнозу эксперта Национального центра финансовой грамотности, Юлии Кузнецовой снижение ставки произойдёт всего на «четверть» до 4,25% (сейчас 4,50%), что равно ставкам Индии и Китая (западные страны и Япония «упали» ниже единицы, а некоторые ушли в отрицательную зону).

Как мы видим — ЦБ снижает ставку — это приводит к тому, что стоимость кредитов становится дешевле, и нацелено на то, чтобы кредиты для населения и для бизнеса стали доступнее. Но с другой стороны — это может способствовать увеличению уровня инфляции и повышения курса Доллара по отношению к рублю. Ожидаемое снижение ключевой ставки приведёт к тому, что в не в моменте, но доллар будет расти по отношению к рублю, и я ожидаю, что в этом году — он будет примерно на уровне 75 рублей за доллар, — рассказывает консультант по финансовой грамотности проекта вашифинансы.рф, эксперт Национального центра финансовой грамотности Юлия Кузнецова.

С её прогнозом согласен руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker Юрий Мазур. На данный момент, говорит он, Центральный Банк России может снизить ключевую ставку ещё на 25 базисных пунктов. К слову, в результате это будет самая низкая ставка за всю историю страны.

До конца года планируется провести ещё три снижения ставки до отметки в 3,75%. Однако произойдет ли это или нет, покажет время. Что же касается заседания Центробанка, намеченного на 24 июля, то пока однозначного решения принято не было. Сейчас регулятор рассматривает возможность, как снижения ставки, так и оставления её на прежнем уровне, так как инфляция в июне значительно ускорилась. Юрий Мазур руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker руководитель отдела анализа данных CEX.IO Broker

Для информации, по итогам июня годовая инфляция ускорилась до 3,2%, хотя в мае этот показатель оставался на уровне 3,0%. Если инфляция будет ускоряться подобными темпами, то снижать процентные ставки нет смысла — деньги будут обесцениваться, указывает финансист. По мнению Юрия Мазура, курс доллара по отношению к рублю может укрепиться на отметке 73 рубля за один американский доллар.

Аналитики считают, что в в этом году не стоит исключать возникновение второй волны коронавирусной инфекции, а также повторного введения жёсткого карантина, как это сделал тот же Казахстан. И если ситуация повториться, то стоимость рубля опустится по отношению к иностранным валютам, прогнозируют специалисты.

Если экономическая ситуация в стране не стабилизируется, то вполне возможно, что до конца года ставка опустится к отметке в 3,7% — 3,5%. Конечно, это не желательный сценарий, но исключать его нельзя. С другой стороны, если инфляция будет также стремительно увеличиваться, то снижать ставку нет смысла — национальная валюта начнет стремительно обесцениваться, — сказал Юрий Мазур.

Начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрий Кравченко допускает снижения ключевой ставки до 4%. Однако даже в этом случае ставка останется привлекательной для инвесторов по сравнению с околонулевыми и отрицательными ставками в США и Еврозоне.

Я ожидаю диапазон в районе 70-75 рублей по доллару. При этом к верхней границе доллар будет смещаться в случае усиления санкционной риторики против РФ. Юрий Кравченко начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал»

Вместе с тем, финансовый директор международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Александр Чесных утешает: «ожидаемое снижение ключевой ставки на 25-50 базисных пунктов не окажет существенного влияние на курс рубля, так как, во-первых, потенциальный эффект если и присутствует, то он уже был отыгран рынком, а во-вторых, цены на нефть и перспективы восстановления импорта после периода изоляции оказывают более весомый вклад в формирование курса национальной валюты».

Вместе с тем, по словам Чесных, сохраняются и санкционные риски, но их влияние не стоит переоценивать: как показывает практика, в последнее время рубль слабо реагирует на анонсирование или введение очередных пакетов санкций.

И всё же накануне решения по ставке ситуация выглядит очень неоднозначно, говорит руководитель Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка Наталия Орлова. По её мнению, ряд факторов указывают на дефляционные риски, в частности снижение поступлений по страховым взносам в консолидированный бюджет.

Кроме того, глава ЦБ, выступая недавно в Совете Федераций, подтвердила что ЦБ ещё видит пространство для снижения ставки. С другой стороны, инфляция с начала июля составила 0,4%, что выше наших ожиданий. Темпы прироста розничного кредитования в июне составили 1%, что также выше прогнозов. Наталия Орлова главный экономист Альфа-Банка главный экономист Альфа-Банка

Эксперт Альфа-Банка придерживается мнения, что «существуют возможности для некоторого укрепления курса рубля в третьем квартале — потенциально до уровня 65 руб./$».

В целом, укрепление рубля соответствовало бы целям индустриализации и инвестиционной активности, которые сейчас на слуху. Классическая схема в таком случае состоит в укреплении национальной валюты для импорта оборудования с последующим ослаблением для ограничения потока импортных товаров на внутренний рынок и поддержки собственного экспорта. Но схема работает, только если платежи за оборудование осуществлялись разово. Иначе, при покупке в кредит, обслуживание долга при ослабленной валюте становится тяжёлым бременем. Преследует ли Центральный Банк политику индустриализации, сказать трудно, поскольку доступность денежных средств для отечественных предприятий — неизменная проблема для российских предприятий. Иван Неволин доцент экономического факультета ГАУГН и ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН доцент экономического факультета ГАУГН и ведущий научный сотрудник ЦЭМИ РАН

Напомним, что средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами «завтра» на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи, по которому устанавливается официальный курс ЦБ, на 11:30 мск пятницы вырос на 48,29 копейки, составив 71,7139 рубля.