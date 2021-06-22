Источник: Сбербанк готовится к дефолту осенью 2021 года

В центральном офисе Уральского банка Сбербанка РФ прошло экстренное совещание, на котором обсуждали сообщение из Москвы по подготовке к дефолту осенью 2021 года. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на источник, близкий к руководству кредитного учреждения.

По данным источника, совещание прошло 18 июня в центральном офисе «Сбера» в Екатеринбурге. В самом банке информацию об этом не подтверждают. Как отмечает издание, Сбербанк часто путают с региональным представительством ЦБ РФ, но там факт обсуждения вероятного дефолта также не подтвердили.

По мнению экономиста Константина Селянина, дефолта в классическом смысле слова, когда государство отказывается от своих обязательств перед кредитными организациями, как это было в 1998 году, в России не будет. Он считает, что на фоне инфляции, снижения доходов населения и роста цен государство вполне может объявить кредитные каникулы. Иначе стране грозит волна личных банкротств.

Эту проблему наверняка могут обсуждать в банковском сообществе, вопрос уже давно назрел, — отметил специалист.

Ранее лидер КПРФ Геннадий Зюганов предупредил о новых экономических проблемах, которые ожидают Россию. По его словам, сообщения об очередном росте цен появляются «чуть ли не ежедневно», все эти процессы проходят на фоне катастрофической «продуктовой инфляции», а в воздухе буквально витают те же тревожные ожидания, что и весной 1998 года, — за полгода до дефолта,