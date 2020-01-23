Испанское королевство намерено стать первой страной на евроконтитенте, которая в текущем десятилетии готова полностью отказаться от использования каменноугольных электростанций в пользу возобновляемых технологий. Об этом испанские энергетики заявили на Всемирном экономическом форуме в Давосе. При этом, к примеру, Германия сможет закрыть свои угольные электростанции лишь в 2038 году. Но благодаря поставкам российского голубого топлива. При этом наша страна на «зелёную» энергию не перейдёт ещё очень долго, заявляют эксперты.

Как стало известно, в 2025 году в пиренейском государстве будет функционировать лишь одна электростанция на «горючем камне». При этом полностью свою работу последняя испанская станция прекратит через два года, а пока её мощности будут загружены всего на 10%, сообщает агентство Bloomberg.

В 2019 году испанское правительство прекратило повсеместную добычу угля после заключения соглашения с профсоюзами об инвестировании €250 млн в регионы с целью обеспечения более плавного перехода к «зелёной экономике». Это позволило отменить налог на сжигание природного газа на электростанциях, который был введён для поддержки увядающей горнодобывающей промышленности.

Кроме того, в прошлом году производство угля сократилось на 42% в ряде других стран ЕС (Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Португалия и др.).

За 40 лет доля электроэнергии, которую производят испанские электростанции, работающие на «горючем камне», упала до минимума (5% в 2019 году).

В настоящий момент испанское королевство радикально переходит на возобновляемые источники энергии. К примеру, в 2019 году доля электричества, выработанного с их помощью, составила 38%. В этом месяце власти страны приняли Декларацию о чрезвычайной ситуации в области климата и окружающей среды Испании, согласно которой переход на «зелёные» источники энергии будет осуществлён к 2050 году.

Alvaro Fuente/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

По данным портала Global Coal Plant Tracker, в Испании сегодня функционирует 51 углесжигающая электростанция. При этом на территории королевства действуют 11 электростанций общей мощностью 500 МВт и выше.

Действительно, количество загрязняющих веществ при угольной энергетике самое большое, по сравнению со всеми остальными видами (газовой, мазутной и т.д.). С точки зрения воздействия на окружающую среду угольная энергетика самая грязная. Но есть одна принципиальная вещь. Если у тебя есть твой собственный уголь, то топить им тебе будет дешевле, чем привозным газом или мазутом. Например, в силу этого Германия стала развивать угольную энергетику в ущерб газовой (от атомной они отказались). Александр Соловьянов исполняющий обязанности директора ВНИИ «Экология» и профессор ЮНЕСКО исполняющий обязанности директора ВНИИ «Экология» и профессор ЮНЕСКО

Испания, говорит эксперт, сегодня находится в достаточно тяжёлом экономическом положении, «поэтому такие заявления звучат позитивно, но вот позволит ли им экономическая реальность отказаться от угольной энергетики и перейти на возобновляемую, которая, если брать стоимость киловатта, дороже угольной в 2-3 раза»? На взгляд аналитика, испанцы своим кардинальным «озеленением» энергетики всё же несколько рискуют.

К сведению, возобновляемую энергию получают из природных ресурсов, таких как солнечный свет, водные потоки, ветер, приливы и геотермальная теплота, а также из биотоплива (древесины, растительного масла, этанола). Но ведь, такие источники весьма нестабильны и капризны, уточняет эксперт.

Представьте, перестанут дуть ветры с необходимой силой, может резко снизиться число солнечных дней. Погода переменчива. А ведь история «зелёной» энергетики знает прецеденты с энергетическими провалами. Вот почему полностью переходить на альтернативную энергетику нельзя. Не менее 30% в общей генерации должна оставаться доля традиционной энергетики, — сказал Соловьянов.

Вместе с тем Германия и Испания сегодня активно надеются на российский экспорт газа. По его словам, «Северный поток-2», «Южный поток», «Турецкий поток» позволят увеличить потребление голубого топлива, которое само по себе экологичнее, чем уголь.

Газовая энергетика, убеждён исполняющий обязанности директора ВНИИ «Экология», «имеет меньший негативный экологический след, нежели возобновляемая „зелёная“ энергетика».

А что Россия?

По данным портала Global Coal Plant Tracker, в России на сегодняшний день функционирует 410 углесжигающих электростанций. И отказаться от угольной генерации электроэнергии нашей стране в ближайшей перспективе вряд ли удастся, полагает эксперт в сфере ТЭК и представитель Торгово-промышленной палаты РФ Андрей Широков.

Многим в РФ регионам отказаться от угольных электростанций проблематично. Ведь им надо найти замену. Будет непросто восполнить эти мощности из общей энергосистемы России. РФ пока остаётся в целом бедной страной. А «Газпром» сегодня тоже не очень богат, чтобы поставлять газ вместо угля. Андрей Широков эксперт в сфере ТЭК и представитель Торгово-промышленной палаты РФ эксперт в сфере ТЭК и представитель Торгово-промышленной палаты РФ

Кроме того, добавляет эксперт, проблема также заключается в том, что «в добычу угля вовлечено немало россиян, а это значит, что при полном отказе от угля они потеряют свои рабочие места».

Да и технологически наша страна, к сожалению, ещё долго будет отставать от стран ЕС, заключил Широков.