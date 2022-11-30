Инвестор сообщил о кризисе доверия к криптовалютам Инвестор Шухман сообщил, что криптовалюты переживают кризис доверия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Криптовалюты переживают очередной кризис доверия, так как не смогли убедить весь мир, что предоставляемая ими автономность — это ценность сама по себе, рассказал журналу «Компания» инвестор Даниил Шухман. По его словам, криптовалюты, которые предлагали децентрализацию финансов, вскоре столкнутся с необходимостью централизованного контроля со стороны регуляторов. Эксперт также отметил, что основанные на блокчейне валюты так и не смогли наделить деньги привычной для большинства экономической ценностью.

Криптовалюты переживают очередной кризис доверия, который совпадает с другими назревшими проблемами в мировой экономике. Все ждут, в какую сторону качнется маятник: как будут действовать региональные и страновые регуляторы, а также крупные инвесторы. Сама суть децентрализации, которую несет блокчейн, вскоре будет вынужденно соотнесена с потребностями централизованного контроля со стороны регуляторов, — рассказал Шухман.

Также инвестор назвал причину банкротства криптобиржи FTX. По его мнению, это связано с незрелостью рынка криптовалют, который рухнул в погоне за сиюминутной выгодой в расчете, что ценность активов подтвердится в будущем. Эксперт считает, что криптопионеры «играли ва-банк», предчувствуя неминуемые изменения в финансовой системе.

Финансовый аналитик Владислав Антонов ранее рассказал, что курс ведущей криптовалюты — биткоина — может упасть с нынешних $15,8 тысяч до $10–12 тысяч на фоне новостей о банкротствах криптобирж и криптоброкеров. В то же время эксперт отмечает: биткоин много раз падал на 80%, после чего отыгрывал потери и обновлял исторические максимумы. Поэтому курс цифровой валюты в $10–15 тысяч может быть привлекательным для инвесторов — особенно для тех, кто захочет вложиться в добычу биткоина.