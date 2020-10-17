Иностранные компании назвали одну из самых больших проблем России

https://static.news.ru/photo/6dc8a6c4-11ba-11eb-819b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jörg Carstensen/Global Look Press

Международные компании, работающие на рынке России, остались недовольны российским законодательством, которое, по их мнению, слишком часто меняется и избирательно применяется, свидетельствуют результаты опроса Ernst & Young.

Как пишет РБК, в опросе участвовали 62 иностранных компании, включая 49 входящих в Консультативный совет по иностранным инвестициям в России (КСИИ), который существует с 1994 года.

Основные выводы проведённого исследования оказались следующими. 50% компаний полагают, что Россия сама портит свою инвестиционную привлекательность, внося в законодательство постоянные изменения. 39% уверены, что в России слишком высоки административные барьеры для ведения бизнеса.

Ещё 34% уверены, что современные российские законы не отвечают тем условиям, которые есть и уже сформировались в реальности. 31% усмотрели в российском правовом поле практику выборочного применения законов, а 15% не хватило длительности переходных периодов или вовсе их отсутствие.

При этом компании в целом позитивно оценили создание в России режима для самозанятых, разработку законов по защите капиталовложений и меры поддержки несырьевого сектора экономики.

Как сообщал NEWS.ru, в конце сентября Минэкономразвития заявило, что рисками для экономики России на стадии её восстановления могут стать санитарно-эпидемиологические ограничения и рецессия в мировой экономике. Выход в министерстве увидели в инвестициях и экспорте.