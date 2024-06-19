Инфляция в России ускоряется: что подорожало сильнее всего?

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Данные Росстата говорят об ускорении инфляции и закономерном росте цен на важнейшие товары. Каков уровень инфляции в РФ сейчас, что подорожало сильнее всего, какие товары дешевеют?

Какая инфляция сейчас в России

В новом отчете Росстат сообщил, что инфляция в РФ с 11 по 17 июня составила 0,17%. С начала 2024 года средний рост цен составил 3,59%, а это значит, что в годовом выражении инфляция ускорилась до 8,48%. Это более чем вдвое превышает целевые показатели, установленные Банком России.

Согласно июньском отчету Центробанка, инфляционные ожидания россиян еще выше: по итогам мая они достигли 11,9%. Наблюдаемая инфляция, о которой заявили респонденты в опросах, почти в четыре раза выше целевой и составляет 14,4%. Банк России подчеркивает: ускорение инфляции является серьезной проблемой и обосновывает сохранение жесткой кредитно-денежной политики, поэтому ключевая ставка останется на высоком уровне.

Что подорожало сильнее всего в июне 2024 года

Ускорение инфляции с 11 по 17 июня Росстат объясняет значительным подорожанием картофеля и ростом цен на авиаперелеты.

Среди продуктов питания картофель подорожал больше всего (на 7,9%). Следом идут яблоки (3,1%), лук репчатый (1,3%), морковь (1,2%), свекла столовая (1,1%), огурцы (0,5%). Значительно медленнее дорожают говядина и баранина (0,3%), хлеб (0,2%), сахар (0,2%), а также мясо кур, колбасы вареные, полукопченые и варено-копченые, консервы мясные для детского питания, которые за неделю подорожали всего на 0,1%. На 0,8% подорожали сухие корма для домашних животных.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По оценкам Росстата, цены на бензин и дизтопливо держатся почти стабильно, подорожали на 0,2% и 0,1% соответственно. Тарифы на проезд в среднем по РФ выросли на 0,7% на городском автобусе и троллейбусе, 0,4% — на трамвае. С началом летнего сезона резко выросла стоимость авиаперелета экономическим классом — на 3,7%.

Росстат подчеркивает, что индекс потребительской уверенности (CCI), который отражает общие настроения россиян, во II квартале 2024 года вырос до –6% и стал, таким образом, максимальным со II квартала 2014 года. Еще недавно оптимизма у сограждан было значительно меньше: во II квартале CCI ушел вниз до –15%, а в I квартале 2023 года составил –18%.

Какие товары в России дешевеют

Росстат в своих выкладках сообщает, что цены на некоторые товары за неделю пошли вниз. Так, ощутимо (на 1,2%) подешевели куриные яйца, которые сильно выросли в цене в 2023 году. Сильнее всего подешевели капуста (на 3,6%) и помидоры (1,9%), которые сдерживают общий рост цен для плодоовощных товаров.

Кроме того, из пищевых продуктов дешевеют бананы (0,7%), маргарин (0,4%) и творог (0,3%). Из непродовольственных товаров наблюдалось снижение цен на электропылесосы (0,7%), смартфоны (0,5%) и зубную пасту (0,4%).

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