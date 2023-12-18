Инфляционные ожидания россиян достигли максимума с 2022 года Центробанк: инфляционные ожидания россиян выросли до 14,2%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Инфляционные ожидания населения в декабре достигли максимума с марта 2022 года — 14,2%, следует из результатов опроса «инФОМ». Данные опубликовал на своем сайте Банк России. В ноябре этот показатель был ниже на 2%. Исторический максимум по этому показателю был зафиксирован в декабре 2010 года, тогда респонденты ожидали, что в ближайшие 12 месяцев инфляция составит 18,7%.

Для расчета прямых оценок годовой инфляции в процентах годовых респондентам задаются вопросы о том, как, по их мнению, в целом менялись цены за прошедшие 12 месяцев и как они будут меняться в следующие 12 месяцев. Далее после каждого вопроса уточняется, на сколько именно процентов выросли/вырастут цены на продукты питания, непродовольственные товары и на услуги в годовой перспективе, по мнению респондентов, — уточняется в оперативной справке.

Вместе с тем за месяц выросла оценка наблюдаемой инфляции — с 15,1% до 17%. В конце ноября Росстат сообщал, что инфляция в России за период с 21 по 27 ноября 2023 года составила 0,33%. Неделей ранее она составляла 0,2%.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что главная задача регулятора на 2024 год — вернуть инфляцию к показателям около 4%. Замедление инфляции действительно ожидается, отметила председатель ЦБ. Также она подчеркнула, что экономика РФ не успевает за растущим спросом.