Индексы Мосбиржи и РТС выросли на открытии торгов

https://static.news.ru/photo/a7f44e04-89eb-11ea-b1f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский рынок акций 29 апреля открылся ростом биржевых индексов. Индексы Мосбиржи и РТС прибавили по 0,7%.

По данным торгов на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос до 2629,24 пункта, индекс РТС — до 1117,72 пункта. Уже через восемь минут индекс Мосбиржи немного замедлил рост и достиг отметки в 2626,73 пункта (+0,6%), РТС вырос до 1124,07 пункта (+1,3%).

Как писал NEWS.ru, по итогам торгов 27 апреля, фондовый рынок в США вырос. Это связано с ожиданием инвесторами ослабления ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции нового типа. Их оптимизм, как сообщают американские эксперты, привёл к тому, что опасения по поводу возобновления падения цен на нефть отошли на второй план. Также инвесторы в настоящий момент готовятся к новым финансовым отчётам за первый квартал 2020 года, которые должны предоставить 149 компаний индекса S&P 500 и 12 — Dow. В число последних входит Apple Inc.