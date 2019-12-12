В России большинство семей, состоящих только из пенсионеров, считают, что им достаточно еды, но не всегда той, которую они хотят есть. Об этом свидетельствуют итоги исследования рациона питания жителей страны, проведённого Росстатом, сообщает NEWS.ru.

Специалисты федеральной службы государственной статистики провели масштабный мониторинг, основанный на самооценке достаточности питания в домохозяйствах, в которые входят люди только пенсионного возраста. Так, согласно результатам мониторингов с 2013 по 2018 год, группа недовольных качеством пищи граждан пожилого возраста за пять лет выросла до 50,4% (рост более чем на 5 процентных пунктов). Одновременно за отчётный период наметилась тенденция к сокращению числа пенсионеров, которые в целом довольны качеством еды. За этот срок их доля упала на 3,1 процентного пункта, до 42,5%.

Социологи выяснили, что в данной категории до 6,1% уменьшилось число респондентов, сталкивавшихся с нехваткой пищи. Количество голодных пенсионеров, жалующихся на недостаток продуктов, уменьшилось в два раза — таких в РФ всего 1%.

Наблюдения затронули и другие социально уязвимые группы населения. В частности, Росстат провёл исследования в многодетных семьях, где стоит выделить сокращение до 1,1% тех, кто заявлял о частых проблемах с продуктами. Большинству (50,1%) достаточно еды, но не всегда той, которую они хотят есть. Показатель за пять лет практически не изменился. В 2013 году таковых было 50,4%.

Наконец, в 8,2% российских семей, состоящих только из инвалидов, иногда не хватает еды. Практически равное количество приходится на тех, кому достаёт желаемой пищи — 43,9%, и на тех, кто недоволен питанием — 44,8%.

Росстат опросил порядка 100 тысяч респондентов всех возрастов, проживающих в 45 тысячах домохозяйств. Россияне отвечали на вопросы об образе жизни, характере питания и обычном рационе.

Среди экономических факторов, объясняющих данные ответы граждан РФ, Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович назвал продолжающееся падение денежных доходов населения. В этом году в Минэкономразвития прогнозировали минимальный рост доходов россиян.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нынешний рост не идёт ни в какое сравнение с «тучными» нулевыми — с 2003 по 2007 годы, когда реальные доходы населения росли примерно по 10% в год. А если мы оттолкнёмся от не самого благоприятного 2014 года, то снижение реальных доходов составит около 8,5-10%. Проблемы не только у пенсионеров. Георгий Остапкович директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ

Он отметил, что пенсионеры потребляют мало продуктов питания и покупают немного непродовольственных товаров. Ещё одной характеристикой этой категории граждан является низкий размер денежных выплат со стороны государства, который заставляет значительную часть людей пожилого возраста пытаться продолжать работать.

Важно, что число недовольных питанием растёт оттого, что они не могут приобрести любимые продукты или им не нравится пища, которую они потребляют. Думаю, они покупают еду, которую могут оплатить. 5% от такой выборки — это приличный рост, — подчеркнул собеседник.

Остапкович указал на тревожные данные недавно проведённого исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления», проведённого на сайте Общественной палаты. Согласно ему, почти треть опрошенных (31%) призналась, что размер справедливого минимума доходов для работающего человека должен составлять 40-50 тысяч рублей. По словам эксперта, такого уровня зарплаты явно недостаточно для достойного уровня жизни.

В мае 2019 года Росстат сообщал, что 48,2% российских семей могут позволить себе только питание и одежду, а 15% — только еду. То есть благосостояние населения страны находится на крайне низком уровне.

В Институте комплексных стратегических исследований считают, что недовольство отечественными продуктами пенсионеров вполне справедливо.

Один из факторов — контрсанкции и ограниченный доступ на рынок импорта. Его пытаются заместить более дешёвыми аналогами. В целом, России удалось добиться успехов по замещению импорта по объёмам, но не по качеству. Пенсионеры привыкли покупать сыр, колбасные и молочные изделия, кондитерку, но замечают, что качество этих продуктов снижается. Елена Киселёва эксперт ИКСИ эксперт ИКСИ

Кисилёва отметила, что отечественные производители сегодня поставлены в жёсткие условия в том числе из-за падения платёжеспособного спроса и вынуждены удешевлять продукцию. В итоге страдает потребитель, причём тот, который ориентируется прежде всего на низкую цену.