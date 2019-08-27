https://static.news.ru/photo/994ae208-c92c-11e9-8b5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Обязательная сертификация продуктов с маркировкой «органическая продукция», вводящаяся в России с 2020 года, может привести к снятию с продажи импортных товаров для смены упаковки.

Исполнительный директор «Русбренда» (Nestle, Danon, PepsiCo и др.) Алексей Поповичев написал письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, в котором рассказал о неготовности участников рынка к исполнению закона «Об органической продукции», сообщает « Коммерсант ».

Поповичев отметил, что выполнение некоторых требований документа грозит поставщикам и торговым сетям миллиардными убытками и ставит под угрозу наличие органической продукции на полках в принципе.

На сегодняшний день в России доступен богатый ассортимент импортных органических продуктов, имеющих международные сертификаты, выданные, как правило, в ЕС. С 2020 года такие товары станут вне закона. При этом, отмечается в письме, наличие в России только одного аккредитованного органа сертификации делает сертификацию на соответствие новым требованиям практически невозможной.

Кроме того, формат упаковки заказывается не менее чем за полгода до производства и реализации продуктов, а маркировка уже выпущенных — слишком трудоёмка и затратна. «Русбренд» просит Патрушева организовать экстренное совещание по данному вопросу.

Как писал News.ru ранее, замруководителя Росстандарта Антон Шалаев сообщил, что весной 2019 года были утверждены проекты, касающиеся фасовки товаров. В связи с этим с 1 декабря в силу вступят новые ГОСТы по точности объёма и веса упаковки. Стандарты устанавливают пределы допустимой погрешности. По словам Шалаева, с введением ГОСТов ведомство сможет наносить по итогам проверки маркировку соответствия объёма, массы и количества товара действительности.