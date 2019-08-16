https://static.news.ru/photo/5c584388-c15a-11e9-82fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шведская торговая сеть по продаже мебели и товаров для дома IKEA заявила о начале активного инвестирования в создание собственной линии продуктов и технологий для «умного дома». Для этих целей создано специальное структурное подразделение.

IKEA хочет предлагать продукцию, которая может улучшить домашний быт многих людей. Для этого мы должны обратиться к продуктам и решениям, выходящим за рамки привычного представления о домашней обстановке, — цитирует пресс-служба компании главу нового подразделения Бьорна Блока.

Интеграцией цифровых технологии в свою продукцию шведская торговая сеть занимается с 2012 года. В рамках проекта IKEA Home smart были выпущены устройства для беспроводной зарядки, а также системы «умного» освещения и «умного» звука.

Ранее News.ru сообщал, что IKEA начнёт сдавать в России мебель в аренду. Как отмечают в компании, помимо сдачи в аренду, существует целая стратегия по повторному использованию и переработке мебели. Так, участники клуба лояльности IKEA смогут друг другу продавать товары для дома, которыми они не пользуются.