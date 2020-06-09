Хуснуллин: правительство пока не планирует продлевать льготную ипотеку

https://static.news.ru/photo/36af848e-aaa2-11ea-90bc-fa163e074e61_660.jpg Марат Хуснуллин Фото: Russian Government/via Globallookpress.com

Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин заявил, что правительство не планирует продлевать льготную ипотеку под 6,5%.

Я могу сказать, что ставка 6,5% не изменится, эта программа действует до 1 ноября пока гарантированно, кто надумал — надо брать ипотеку, потому что это, на самом деле очень выгодно, — привели слова Марата Хуснуллина в агентстве «Прайм».

Он добавил, что те россияне, которые успели попасть в программу субсидирования ипотечного кредитования, будут выплачивать 6,5% весь срок, 15-20 лет.

В программе «Право на справедливость» на Первом канале Марат Хуснуллин напомнил, что в 2015 году ипотека была под 15% годовых и в кризисные времена получилось её субсидировать до 12%.

При сегодняшнем уровне инфляции ипотека в 6,5% — это уже очень неплохой вариант. Это уже хорошая возможность, и цена на жильё растёт, — отметил Марат Хуснуллин.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков сообщил, что количество отказов банков в выдаче льготной ипотеки под 6,5% годовых достигает 7%. Он отметил, что меры по поддержке вызывают интерес у заёмщиков, но при этом кредитные учреждения допускают небывалое количество отказов.