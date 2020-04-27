Греф: у трети компаний РФ могут появиться проблемы при выплате кредитов

У трети крупных компаний РФ могут возникнуть проблемы при выплате банковских кредитов в связи с кризисом, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Такие результаты показало стресс-тестирование госбанка.
Крупные системные предприятия, которые находятся в очень непростой ситуации, примерно 10 триллионов рублей — портфель банковского сектора, мы сделали стресс-тесты, примерно треть из них не прошли этот стресс-тест, — сказал Греф в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия-24».
По его словам, это те компании, которые самостоятельно не смогут выполнять обязательства перед банками.
Как ранее писал NEWS.ru, ВТБ выдал представителям малого и среднего бизнеса более 2000 льготных кредитов со нулевой ставкой на общую сумму в 10 млрд рублей.
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