Греф сравнил ситуацию с коронавирусом с дефолтом 1998 года

https://static.news.ru/photo/9d668cfe-b9ca-11ea-9c77-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нынешняя ситуация, которая сложилась в России на фоне пандемии коронавируса, сопоставима с дефолтом 1998 года. Такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф.

Правительству не позавидуешь хотя бы по той причине, что на второй неделе существования ему достался коронавирус. С этим можно сравнить разве что дефолт 1998 года, случившийся вскоре после прихода Сергея Кириенко в Белый дом. Похожая ситуация, — заявил он в интервью ТАСС.

Ранее Греф отмечал, что возможность дефолта в России исключена. В апреле 2020 года он совместно с главой ВТБ Андреем Костиным направил совместное обращение к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. В нём говорилось о необходимости сократить программы помощи гражданам и компаниям в условиях кризиса. В своём обращении к председателю правительства банкиры подчёркивали, что нынешний кризис «не имеет прецедентов за последние 20 лет», а потери банковской системы от подобных программ составят около 500 млрд рублей. Кроме того, главы крупнейших банков выразили опасение, что клиенты начнут паниковать и срочно забирать вклады.

В то же время Греф прогнозирует, что рубль должен укрепиться к концу 2020 года на уровне 60 рублей за доллар. Он добавил, что национальная валюта тесно связана с ценами на нефть. Однако никто не знает, как будет развиваться ситуация с коронавирусом, и, если случится вторая волна, рубль, по его словам, «станет колебаться», писал NEWS.ru.