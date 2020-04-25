Греф призвал руководство страны смелее отменять налоги для арендодателей

https://static.news.ru/photo/3c26303a-86de-11ea-8e03-fa163e074e61_660.jpg Герман Греф Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство страны должно смелее отменять налоги для арендодателей и обеспечивать их разными льготами, считает глава Сбербанка Герман Греф. Он добавил, что крупнейшим предприятиям необходимо помочь как можно быстрее в условиях кризиса.

И там большая занятость, и от их работоспособности зависят цепочки в экономике. Нужно, может быть, смелее отменять налоговые платежи. Нужно посмотреть всё, что связано с платежами за государственное имущество, и предоставить льготы для арендодателей, — приводит его слова телеканал «Россия 1».

Глава регулятора также выступил против введения налога на доходы по вкладам. Он считает, что административные издержки и негативный эффект превысят потенциальные плюсы от подобных решений.

Накануне министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что ведомство в 2020 году потратит около 3 трлн рублей на замещение выпадающих доходов бюджета РФ. Из них 1 трлн пойдёт на ненефтегазовые статьи. Остальные 2 трлн компенсируют потери сырьевого сектора. Средства выделят из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Ранее NEWS.ru сообщал, что уровень безработицы в России в связи с кризисом в экономике из-за пандемии коронавируса может вырасти более чем вдвое. Об этом заявил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Согласно данным Росстата, в марте показатель составлял 4,7%. По мнению чиновника, он может увеличиться до 7–8%, а при самом пессимистичном сценарии — до 10%. Это означает, что без работы останутся от шести до девяти миллионов граждан страны.