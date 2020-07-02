Гражданское оружие может вырасти в цене из-за сбора на утилизацию

Гражданское оружие может подорожать из-за введения нового сбора в РФ — на утилизацию. Инициатором нововведения выступил глава Удмуртии Александр Бречалов.
Постановление о новом сборе уже подготовили в Госдуме, законопроект предполагает введение утилизационного сбора на огнестрельное, пневматическое оружие и основные части огнестрельного,
Платить сбор будут производители оружия и иностранные поставщики. Из-за этого цена на него может вырасти, предполагают эксперты.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сотрудники ФСБ провели масштабную спецоперацию, в ходе которой из незаконного оборота были изъяты десятки единиц огнестрельного оружия и более 100 кг взрывчатки. Кроме того, силовики разоблачили пять подпольных оружейных мастерских.
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