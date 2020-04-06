В правительстве выработали два стресс-сценария развития «нефтекоронавирусного» экономического кризиса с целью проверки устойчивости системообразующих предприятий. Худший из них подразумевает карантинные меры до сентября, нефть по цене в $10 «за бочку», а также курс доллара в 89 рублей. Источник в Минпромторге подтвердил NEWS.ru информацию о разработке данных документов.
Как стало известно, Министерство промышленности и торговли РФ направило письмо главам примерно 650 системообразующих компаний, в котором попросило дать согласие на передачу сведений и результатов стресс-тестирования ведомствам. Предполагается, что Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк соберут данные о собственных клиентах, проанализируют их финансовую ситуацию и передадут выводы в Минпромторг и Минэк.
Итак, первый стресс-сценарий, содержание которого подробно приводит портал РБК, предполагает следующие критерии. Ужесточение в России карантинных мер, включая закрытие крупных городов, замораживание экономической деятельности в РФ во втором квартале 2020 года, восстановление экономической активности со второго квартала в КНР и с третьего в ЕС, удержание цены на чёрное золото российской марки Urals на отметке $20 за баррель до конца текущего года с дальнейшим восстановлением её до $35 к концу 2022-го. В соответствии с таким вариантом развития событий доллар будет стоить более 80 рублей до конца нынешнего года.
Другой стресс-сценарий основывается уже на более тревожных реалиях. Может быть закрыта основная часть российских территорий, остановлено транспортное сообщение между городами, вся экономическая деятельность застопорится до конца сентября, в КНР и Южной Корее будут наблюдаться вспышки нового коронавируса, при этом возобновление экономической активности в евространах и Китае начнётся лишь в четвёртом квартале этого года или же первом квартале следующего. На фоне глобальной ситуации наш Urals будет стоить $10 за баррель во втором и третьем кварталах 2020 года, а к концу 2022-го нефти удастся восстановиться только до «смешных» $30. Всё это значит, что, случись второй сценарий, курс доллара превысит 89 рублей.
Сейчас важно, чтобы компании, участвующие в стресс-тестировании, сохраняли контрактные обязательства со связанными подрядчиками и исполнителями. Для поддержания работоспособности предприятий необходимо разработать меры нового характера, отвечая на вызовы времени ростом производства и обеспечения потребностей промышленного и торгового секторов с использованием удалённых технологий, новых средств защиты и комплексной системы обеззараживания производственных помещений.
Идеально так штормит
Очевидно, что экономика России, как и многих других стран, попала в идеальный шторм. Угроза разорения многих предприятий малого и среднего бизнеса из-за карантина наложилась на сверхнизкие цены на нефть, снижающие возможности бюджетной поддержки экономики. И в этой ситуации хуже всего то, что основной удар на себя примет совокупный спрос.
По мнению старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, реально располагаемые доходы населения могут сократиться на 5,6-6,8%, а ВВП РФ в 2020 году вообще рискует снизиться на 2,5-2,8%.
Часть из объявленных мер господдержки имеет весьма своевременный характер. Однако данных мер объёмом около 1,4 трлн руб. может оказаться недостаточно для того, чтобы в полной мере предотвратить появление негативных эффектов в экономике РФ. Переход к рецессии выглядит неизбежным, но её жёсткость и продолжительность будут зависеть от длительности пандемии.
В данных условиях, считает аналитик, планы властей по реализации масштабных госинвестиций в нацпроекты могут быть отложены на перспективу 2021 года — валовое накопление основного капитала в этом году может показать снижение на 4-6%. Специалист ожидает, что в весенней перспективе котировки Brent будут формироваться в коридоре 20-30$.
Следовательно, при такой ценовой конъюнктуре нефтяного рынка дефицит бюджета РФ в 2020 году продолжит расширяться и по итогам года может составить порядка 2,5-3% ВВП. Нефтегазовые доходы бюджета в этом году рискуют сократиться на 30-40%.
Не рухнем ли, как СССР в 1985 году?
Россия сейчас лучше подготовлена к стрессу, чем в 1985 году, так как экономика на сегодняшний день рыночная, в наличии гибкий курс рубля и есть существенные резервы, но снижение уровня жизни и рост безработицы неминуемы, рассуждают опрошенные экономисты.
В текущей ситуации вспоминается нефтяной кризис 1985 года. Тогда, по мнению того же Егора Гайдара, случилась похожая ситуация и имело место иссечение нефтяного источника дохода (в результате катастрофического падения цен на нефть), что и привело к краху экономики СССР. Очень хочется надеяться, что сегодня этого не случится. Прежде всего, эти надежды связаны с ожиданиями цены на нефть. Вроде бы все стороны (и саудиты, и США, и мы) уже понимают необходимость сесть за стол переговоров. Однако в случае существенного затормаживания мировой экономики эти меры могут и не помочь — экономике, которая ничего не производит, не нужны энергоресурсы.
По мнению профессора кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова, если цена на нефть всё-таки упадёт до катастрофического уровня и продержится на нём относительно длительное время, «жители России будут вынуждены опять частично перейти на натуральное хозяйство».
Вспомнить про свои сады и огороды, как это уже было в начале 90-х. К сожалению, в настоящее время наша экономика гораздо менее дифференцирована, чем тогда. И гораздо больше завязана на внешний рынок. Что касается простых россиян, то ситуация будет очень жёсткая. Государство, как мы видим, настроено помогать так называемым системообразующим компаниям. А к ним у нас, как правило, относят компании, работающие на экспорт и оборонку. То есть в ответе на извечный экономический вопрос — пушки или масло — государство в очередной раз выбирает пушки, — резюмировала эксперт.
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