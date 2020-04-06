В правительстве выработали два стресс-сценария развития «нефтекоронавирусного» экономического кризиса с целью проверки устойчивости системообразующих предприятий. Худший из них подразумевает карантинные меры до сентября, нефть по цене в $10 «за бочку», а также курс доллара в 89 рублей. Источник в Минпромторге подтвердил NEWS.ru информацию о разработке данных документов.

Как стало известно, Министерство промышленности и торговли РФ направило письмо главам примерно 650 системообразующих компаний, в котором попросило дать согласие на передачу сведений и результатов стресс-тестирования ведомствам. Предполагается, что Газпромбанк, Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк соберут данные о собственных клиентах, проанализируют их финансовую ситуацию и передадут выводы в Минпромторг и Минэк.

Итак, первый стресс-сценарий, содержание которого подробно приводит портал РБК, предполагает следующие критерии. Ужесточение в России карантинных мер, включая закрытие крупных городов, замораживание экономической деятельности в РФ во втором квартале 2020 года, восстановление экономической активности со второго квартала в КНР и с третьего в ЕС, удержание цены на чёрное золото российской марки Urals на отметке $20 за баррель до конца текущего года с дальнейшим восстановлением её до $35 к концу 2022-го. В соответствии с таким вариантом развития событий доллар будет стоить более 80 рублей до конца нынешнего года.

Aleksandr Schemlyaev/Global Look Press

Другой стресс-сценарий основывается уже на более тревожных реалиях. Может быть закрыта основная часть российских территорий, остановлено транспортное сообщение между городами, вся экономическая деятельность застопорится до конца сентября, в КНР и Южной Корее будут наблюдаться вспышки нового коронавируса, при этом возобновление экономической активности в евространах и Китае начнётся лишь в четвёртом квартале этого года или же первом квартале следующего. На фоне глобальной ситуации наш Urals будет стоить $10 за баррель во втором и третьем кварталах 2020 года, а к концу 2022-го нефти удастся восстановиться только до «смешных» $30. Всё это значит, что, случись второй сценарий, курс доллара превысит 89 рублей.

Сейчас важно, чтобы компании, участвующие в стресс-тестировании, сохраняли контрактные обязательства со связанными подрядчиками и исполнителями. Для поддержания работоспособности предприятий необходимо разработать меры нового характера, отвечая на вызовы времени ростом производства и обеспечения потребностей промышленного и торгового секторов с использованием удалённых технологий, новых средств защиты и комплексной системы обеззараживания производственных помещений. Тамара Сафонова исполнительный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора и доцент РАНХиГС исполнительный директор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора и доцент РАНХиГС

Идеально так штормит

Очевидно, что экономика России, как и многих других стран, попала в идеальный шторм. Угроза разорения многих предприятий малого и среднего бизнеса из-за карантина наложилась на сверхнизкие цены на нефть, снижающие возможности бюджетной поддержки экономики. И в этой ситуации хуже всего то, что основной удар на себя примет совокупный спрос.

По мнению старшего аналитика «БКС Премьер» Сергея Суверова, реально располагаемые доходы населения могут сократиться на 5,6-6,8%, а ВВП РФ в 2020 году вообще рискует снизиться на 2,5-2,8%.

Часть из объявленных мер господдержки имеет весьма своевременный характер. Однако данных мер объёмом около 1,4 трлн руб. может оказаться недостаточно для того, чтобы в полной мере предотвратить появление негативных эффектов в экономике РФ. Переход к рецессии выглядит неизбежным, но её жёсткость и продолжительность будут зависеть от длительности пандемии. Сергей Суверов старший аналитик «БКС Премьер» старший аналитик «БКС Премьер»

В данных условиях, считает аналитик, планы властей по реализации масштабных госинвестиций в нацпроекты могут быть отложены на перспективу 2021 года — валовое накопление основного капитала в этом году может показать снижение на 4-6%. Специалист ожидает, что в весенней перспективе котировки Brent будут формироваться в коридоре 20-30$.

Следовательно, при такой ценовой конъюнктуре нефтяного рынка дефицит бюджета РФ в 2020 году продолжит расширяться и по итогам года может составить порядка 2,5-3% ВВП. Нефтегазовые доходы бюджета в этом году рискуют сократиться на 30-40%.

Petr Chernov/Global Look Press

Не рухнем ли, как СССР в 1985 году?

Россия сейчас лучше подготовлена к стрессу, чем в 1985 году, так как экономика на сегодняшний день рыночная, в наличии гибкий курс рубля и есть существенные резервы, но снижение уровня жизни и рост безработицы неминуемы, рассуждают опрошенные экономисты.

В текущей ситуации вспоминается нефтяной кризис 1985 года. Тогда, по мнению того же Егора Гайдара, случилась похожая ситуация и имело место иссечение нефтяного источника дохода (в результате катастрофического падения цен на нефть), что и привело к краху экономики СССР. Очень хочется надеяться, что сегодня этого не случится. Прежде всего, эти надежды связаны с ожиданиями цены на нефть. Вроде бы все стороны (и саудиты, и США, и мы) уже понимают необходимость сесть за стол переговоров. Однако в случае существенного затормаживания мировой экономики эти меры могут и не помочь — экономике, которая ничего не производит, не нужны энергоресурсы. Елена Устюжанина профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова

По мнению профессора кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова, если цена на нефть всё-таки упадёт до катастрофического уровня и продержится на нём относительно длительное время, «жители России будут вынуждены опять частично перейти на натуральное хозяйство».