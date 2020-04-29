Господдержку получили только 2% российских турагентств

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Около 2% турагентств в России смогли воспользоваться финансовой поддержкой со стороны государства. Об этом сообщил председатель комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Сергей Шпилько.

По его словам, об этом говорят результаты опроса, проведённого комиссией. Он рассказал, что 47% туристических компаний сообщили, что уже перестали выплачивать зарплаты своим сотрудникам.

Лишь 7% предпринимателей в этой сфере верят, что помощь до них дойдет, — сказал Шпилько в ходе заседания рабочей группы по туризму гостиничному и ресторанному бизнесу комиссии Госдумы по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства, которое проходило в формате видеоконференции.

Он призвал власти ввести новые меры поддержки туристического бизнеса в стране во время кризиса, передаёт «Интерфакс».

То, что сейчас выделяется - это гроши, — заявил Шпилько.

Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров заявил, что больше половины кафе и ресторанов могут уйти с рынка, потому что государство не оказало адекватной помощи.