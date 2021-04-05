Госдума ужесточает штрафы за некачественные услуги ЖКХ

https://static.news.ru/photo/9b045134-9684-11eb-aeac-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несоблюдение требований к качеству обернётся для поставщиков воды, газа, тепла и электричества более серьёзными штрафами. Штрафы есть и сейчас, но они не индексировались уже более десяти лет.

Соответствующий законопроект уже внесён в Госдуму. По словам его автора, председателя комитета по контролю и регламенту Татьяны Костенко, изменения поддержали уже 76 субъектов. Составители документа учли все замечания правительства, а также проанализировали практику регионов, сообщает «Парламентская газета».

Граждане платят за ЖКХ и при этом не получают качественных услуг. И федеральные, и региональные органы власти согласны, что пора навести порядок, — говорит Костенко.

В качестве примера депутат приводит ситуацию, когда управляющие компании или поставщики отключают воду должникам, чтобы те оплатили счета. И при этом сами могут допускать перебои с поставками воды или электричества, из-за чего страдают добросовестные плательщики. Компаниям просто выгоднее платить штраф, чем поставлять воду или электричество, но теперь ситуация изменится.

Согласно новому документу, за первый проступок компании будут платить штраф 30–50 тысяч рублей. Повторное нарушение обойдётся поставщику в 50–200 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что стоимость жилищно-коммунальных услуг в случае их некачественного оказания будет рассчитываться повторно. Соответствующие поправки в Жилищный кодекс подписал президент России Владимир Путин.