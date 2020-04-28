Госдума развеяла опасения аналитиков касательно квоты на экспорт зерна

https://static.news.ru/photo/5fd2094c-8980-11ea-bcd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Василий Шишкоедов заявил о напрасных опасениях аналитиков из-за квоты на экспорт зерна. По его словам, нормы ограничительные установлены до 1 июля и касаются только старого урожая.

У нас в стране зерна предостаточно. И если говорить о подготовке текущего года, то посевные площади в стране не будут снижены, наоборот, они будут расширяться. Страна абсолютно готова к проведению весенне-полевых работ, несмотря на этот глубокий экономический кризис, связанный с коронавирусом, — цитирует Шишкоедова «Полит Эксперт».

Он также отметил, что все фермеры обеспечены необходимыми материалами. У них есть техника, минеральные удобрения и средства для защиты растений. Ситуацию контролирует Минсельхоз и правительство.

Как ранее информировал NEWS.ru, агентство Bloomberg сообщило о дефиците российской пшеницы на мировом рынке.