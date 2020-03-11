https://static.news.ru/photo/7d889006-6373-11ea-9483-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, который направлен на развитие гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП). Документ был инициирован кабинетом министров.

В систему войдут Корпорация МСП, МСП Банк, а также региональные гарантийные организации. На основании единых стандартов во взаимодействии друг с другом они обеспечат кредитно-гарантийную поддержку, передаёт ТАСС.

Организации будут проходить ежегодное ранжирование Корпорацией МСП с присвоением ранга, который характеризует степень их финансовой устойчивости и эффективности. С учетом этого этой классификации государство будет оказывать организациям финансовую поддержку.

Предполагается, что закон обеспечит среднегодовой прирост объёма финансовой поддержки субъектам МСП не менее чем на 10%, увеличив при этом совокупный ежегодный объём со 117 млрд рублей в 2018 году до 205 млрд рублей в 2024 году.

Помимо этого, документ призван обеспечить ежегодный прирост числа малых и средних предприятий, которые получают поддержку, не менее чем на 3%. К 2024 году их количество должно увеличиваться на 6 тысяч ежегодно.

Закон вступит в силу через 10 дней после опубликования, за исключением ряда положений, для которых установлены другие сроки.

Ранее NEWS.ru писал, что Корпорация МСП в 2019 году оказала консолидированную финподдержку сельскохозяйственным кооперативам на 25,1 млрд рублей, это на 23% выше объёма оказанной помощи годом ранее.