Госдума приняла в первом чтении законопроект о масштабной реформе ОМС

https://static.news.ru/photo/04f4a8c6-13bf-11eb-ba4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная дума РФ 21 октября приняла в первом чтении законопроект, который вносит значительные изменения в механизм оплаты медицинской помощи.

В рамках предусмотренной проектом закона реформы системы обязательного медицинского страхования (ОМС) предлагается передача полномочий страховщиков в области контроля и финансирования медпомощи Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФФОМС). Предполагается, что именно ФФОМС будет осуществлять расчёты и контролировать объёмы, сроки и качество предоставления помощи, а страховые медицинские организации из этого процесса исключат.

Ещё одним нововведением законопроекта является то, что федеральные медицинские организации будут работать в системе ОМС в соответствии с договорами, заключаемыми ими с ФФОМС. Кабмин при этом будет устанавливать нормативы объёмов предоставления специализированной медпомощи и финансовых затрат.

Кроме того, предлагается сократить в два раза норматив средств на ведение дела медицинскими страховщиками, а высвободившиеся материальные ресурсы направить на реализацию территориальных программ ОМС.

Как передаёт телеканал «360», в Счётной палате РФ указали на недостатки законопроекта. По мнению ведомства, исполнение реформы потребует дополнительных расходов средств федерального бюджета. Также в СП считают, что принятие законопроекта повлечёт за собой необходимость принятия большого числа подзаконных актов.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал закон, который предусматривает увеличение тарифов на 2022-й и 2023-й годы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и ОМС для индивидуальных предпринимателей, не производящих выплаты физическим лицам, сообщал NEWS.ru.