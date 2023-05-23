Госдолг Великобритании вырос до рекордных показателей Госдолг Великобритании достиг 99,2% от ВВП впервые с 1961 года

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Государственный долг Великобритании по итогам апреля 2023 года достиг 2,54 трлн фунтов стерлингов и составил рекордные за 62 года 99,2% от объема ВВП страны, следует из отчета Национального бюро статистики. В 1961 году госдолг Соединенного Королевства составлял 99,4% от ВВП.

В прошлом месяце объем чистых заимствований госсектора экономики Великобритании (исключением являются госбанки) составил 25,6 млрд фунтов стерлингов, что на 11,9 млрд больше, чем годом ранее. За все время ведения статистики — начиная с 1993 года — этот показатель стал вторым по величине для апреля.

Проценты, которые правительство обязано выплатить по своим долговым обязательствам, выросли по итогам месяца до 9,8 млрд фунтов стерлингов. Это рекордный показатель за весь период ведения статистики (с 1997 года), он на 3,1 млрд фунтов стерлингов выше, чем в 2022 году.

В январе этого года Минфин США уведомил конгресс о начале применения «экстраординарных мер» в связи с расчетным достижением потолка госдолга в $31,381 трлн.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что команда спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти выдвинула ряд предложений, «отбросивших назад» переговоры с администрацией по проблеме государственного долга страны. При этом она подчеркнула, что в Белом доме готовы встречаться с членами конгресса в любое время.

Согласно заявлению министра финансов США Джанет Йеллен, если договоренности по госдолгу не будут достигнуты, дефолт в стране случится уже 1 июня.