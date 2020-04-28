Госбанки готовы при поддержке ЦБ участвовать в выкупе госдолга РФ

https://static.news.ru/photo/42629594-8957-11ea-913e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госбанки Сбербанк и ВТБ готовы участвовать в выкупе государственного долга РФ при поддержке Банка России. С таким заявлением выступил глава ВТБ Андрей Костин.

Мне кажется, опасно было бы корректировать бюджет в сторону уменьшения расходов по ключевым программам. Мне кажется, что вот здесь, прежде всего, должен быть госдолг. И вот возможность увеличения госдолга на 5–​6 триллионов имеется, — сказал Костин на совещании председателя ГД Вячеслава Володина с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

По его словам, главной задачей сейчас является поддержание предприятий, занятости и заработных плат работников, чтобы они могли кормить свои семьи.

Как ранее писал NEWS.ru, кабмин не сможет потратить на антикризисные меры накопленный до пандемии коронавируса запас ликвидности в размере почти 18 триллионов рублей. Осуществить это помешает бюджетное правило.