Главные мошеннические схемы при покупке квартиры

Для многих москвичей покупка квартиры становится чуть ли не главной целью в жизни, на достижение которой могут уйти десятилетия. При этом один лишь неверный шаг может обернуться загубленной мечтой о собственной недвижимости — бумаги на столь желанный дом окажутся фальшивкой или продавец «забудет» рассказать о важных деталях сделки. Как не стать жертвой мошенников при приобретении жилплощади — в материале NEWS.ru.

Первый признак мошенничества — беспричинно заниженная стоимость квартиры в сравнении с рыночными ценами. Недвижимость является достаточно ликвидным товаром, поэтому никто не будет сбивать ценник без веских на то оснований.

Покупателя также должны насторожить предложения схем взаиморасчётов, не являющихся обиходными на рынке.

Сейчас обиходны аккредитив, банковская ячейка, депозит нотариуса. Если человек настаивает на конкретном способе оплаты, который никак не обусловлен сделкой, это может быть одним из признаков мошенничества. Константин Барсуков член Российской гильдии риэлторов член Российской гильдии риэлторов

Кроме того, злоумышленники действуют в течение ограниченного периода времени. Они стараются как можно быстрее закрыть сделку: подгоняют, давят надуманными причинами и оказывают психологическое воздействие.

Другим верным признаком мошенничества является сокрытие какой-либо информации — «собственник» не может внятно ответить на интересующие клиента вопросы и заминает неудобные темы. В частности, он затрудняется ответить о претендентах на недвижимость, которая досталась в наследство.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Обмануть доверчивого покупателя на полную стоимость квартиры не так уж и легко — для этого мошенникам придётся подделать все документы и найти подставного нотариуса, который «не заметит» подлога. Многие идут более простым путём и «разводят» покупателей на аванс.

Мошенник представляется агентом по недвижимости и показывает арендованную им квартиру. Копии документов у него есть. Говорит, что собственник в командировке. Набирает так какое-то количество авансов и сбегает, — добавил Барсуков.

Куда чаще можно нарваться на потенциально оспариваемую сделку, которая обернётся судебными тяжбами и потерей купленной квартиры. Таких примеров множество: сирота продает недвижимость в обход органов опеки, после покупки появляется претендующий на жилплощадь наследник, один из супругов без согласия второго избавляется от нажитого в браке имущества, бывший собственник жилья объявляет себя банкротом.

Во всех случаях суд признает сделку недействительной, и квартиру отберут. Когда при этом пострадавшему покупателю вернут за неё деньги — неизвестно, поскольку продавец уже может быть не в состоянии выплатить средства. При изъятии недвижимости законом предусмотрена компенсация от государства, но для её получения придется изрядно постараться.

Если человек будет признан добросовестным приобретателем, то ему положена компенсация от государства в пределах кадастровой стоимости квартиры. Но чтобы тебя признали добросовестным, нужно доказать, что ты не знал о проблемах с квартирой и сделал всё, чтобы убедиться, что с ней всё «чисто». А обычный человек вряд ли всем этим занимался, — предупредил Барсуков.

Предвидя юридические разбирательства с последующим изъятием недвижимости, мошенники могут попросить указать в договоре в разы заниженную цену квартиры, аргументируя это желанием сэкономить на налогах. Когда же дело дойдёт до суда, обманутый покупатель сможет потребовать компенсацию средств лишь в том размере, что указан «на бумаге».

Покупка жилплощади — слишком ответственный процесс, не терпящий халатного к нему отношения. Любая невнимательность может обернуться потерей миллионов рублей без последующей возможности их вернуть. Поэтому следует досконально изучать все детали договора купли-продажи, обращать внимание на каждый подозрительный момент и не вестись на слишком заманчивые предложения.