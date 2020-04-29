Экономика

Глава ТПП призвал выставлять на прилавках не менее 40% российской одежды

08:48, 29 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На полках торговых сетей необходимо выставлять не менее 40% одежды, белья и обуви российского производства с целью поддержки отечественной лёгкой промышленности. Письмо с соответствующим призывом министру промышленности и торговли Денису Мантурову отправил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.

Руководитель ТПП подчеркнул, что размещать не менее 40% отечественных товаров лёгкой промышленности нужно обязать торговые сети в интересах экономической безопасности России и удовлетворения потребительского спроса качественной одеждой, бельём и обувью.

Также Катырин предложил совместно с Минпромторгом и Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ) разработать программу по обеспечению локализации, импорта и поставки в торговые сети отечественной продукции, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, ТПП России провела опрос, согласно которому половина российских бизнесменов заявили о нежелании влезать в кредиты, даже беспроцентные, во время пандемии коронавирусной инфекции.

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