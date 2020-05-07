Глава РЖД рассказал Путину о массовой отмене поездов

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Транспортная доступность всех регионов страны удалось сохранить несмотря на отмену большинства поездов дальнего следования. Об этом заявил глава компании «Российские железные дороги» (РЖД) Олег Белозёров.

Причиной массовой отмены курсирующих составов стало резкое падение спроса.

В дальнем следовании отправление пассажиров снизилось почти на 80%. Здесь отменено более половины поездов, — рассказал Белозёров на совещании по развитию транспорта с президентом Владимиром Путиным, слова главы РЖД приводит ТАСС.

Он также напомнил, что перевозчик был вынужден закрыть международное сообщение.

Ранее Минтранс подготовил законопроект, который предполагает включение пассажирских железнодорожных перевозок в перечень наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей.

При этом, как писал NEWS.ru, Минэкономразвития и ряд других ведомств разработали нормы согласно которым железнодорожные, воздушные, морские и речные перевозчики смогут не возвращать пассажирам деньги за билеты в условиях пандемии. Вместо денег предполагается выдавать ваучер на будущую поездку.