Глава «Нафтогаза»: транзитные газопроводы на Украине не были повреждены

Проходящие по украинской территории транзитные газопроводы не получили ущерба и по-прежнему могут использоваться для поставки голубого топлива в страны Европы, заявил глава «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко в интервью немецкой газете Handelsblatt. Он отметил, что Украина готова понести финансовые потери в случае прекращения транзита из России в Европу, если та откажется «выйти из зависимости от российского газа и нефти».

В некоторых городах наши сети снабжения были разрушены, например в Мариуполе. Но наши транзитные трубопроводы в настоящее время не повреждены, и мы можем по-прежнему на полную мощность транспортировать газ через Украину в Европу, — сказал Витренко.

Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что в 2021 году Украина получила от транзита $1,4 млрд, а до этого — $3 млрд. Однако страна готова «потерять деньги», если в Европе откажутся от российских энергоресурсов.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил, что компания продолжает в штатном режиме осуществлять подачу российского газа через территорию Украины в Европу.