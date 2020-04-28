В Минтруде призвали сохранить размер зарплаты на период нерабочих дней

https://static.news.ru/photo/b249f316-8984-11ea-a469-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков прокомментировал ситуацию с удалённой работой, на которую перешли россияне в связи с пандемией. По его словам, зарплата в это время не должна снижаться, если трудовые обязанности на период нерабочих дней не изменились.

Если мы говорим о размере оплаты труда, то в случае если не изменились ваши трудовые обязанности, ваша заработная плата должна соответствовать тому уровню, который был в обычное время работы, — отметил министр в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что государство защищает права тех, кто работает на удалёнке.

Из-за пандемии коронавируса в России с конца марта действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим. Государство приняло ряд мер для поддержки бизнеса и граждан, пострадавших от введённых ограничений. Правда, часть населения считает их недостаточными.

Как ранее писал NEWS.ru, президент страны Владимир Путин обратился к Котякову с поручением внимательно следить за соблюдением трудовых прав россиян, переведённых на удалённую работу.