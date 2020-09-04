Глава Минтруда сообщил о решении по увеличению МРОТ

https://static.news.ru/photo/094985bc-ef6c-11ea-bb85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Министерства труда и социальной защиты Антон Котяков в разговоре с журналистами 5 сентября заявил, что окончательного решения по вопросу увеличения МРОТ с 2021 года ещё не было принято.

По его словам, на следующей неделе в ведомстве пройдёт ряд совещаний, посвящённых, в частности, этой теме.

Ещё нет окончательного решения по увеличению МРОТ в 2021 году. У нас будет на следующей неделе ряд совещаний, на которых это будет обсуждаться, — цитирует министра ТАСС.

На сегодняшний день МРОТ равен 12 130 рублей. В следующем году, в соответствии с законодательством, размер станут рассчитывать исходя из прожиточного минимума трудоспособного населения страны за второй квартал текущего года. В 2020-м эта сумма равна 12 292 рублям.

Как ранее писал NEWS.ru, в правительстве РФ сейчас обсуждают возможность введения запрета субъектам РФ снижать региональный прожиточный минимум даже в случае удешевления потребительской корзины. Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов поддерживает это решение и считает, что в этом вопросе основное внимание нужно уделить составу этой корзины.