Глава Минэкономразвития: российская «нефтянка» в поддержке не нуждается

https://static.news.ru/photo/34ee66d0-8700-11ea-8ae5-fa163e074e61_660.jpg Максим Решетников Фото: Минэкономразвития России/vk.com

Российская нефтяная отрасль накопила достаточные резервы и пока не нуждается в поддержке со стороны государства.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников. По словам министра, представители нефтяной отрасли «пока сами справляются». Решетников отметил, что стабильности в «нефтянке» способствует гибкое российское законодательство.

В период высоких цен на нефть изъятия из отрасли идут очень большие, а в период низких цен на нефть они падают, и падают практически до нуля. Не до нуля, конечно, но существенно сокращаются, — рассказал глава Минэкономразвития.

Как передавал NEWS.ru, российский Минфин потратит 2 трлн рублей на замещение нефтегазовых доходов. Средства для этого будут взяты из Фонда национального благосостояния. Сокращение доходов от нефтегазового экспорта вызвано обвалом цен на нефть.