Глава Минэкономразвития: российская «нефтянка» в поддержке не нуждается

Российская нефтяная отрасль накопила достаточные резервы и пока не нуждается в поддержке со стороны государства.
Об этом в интервью телеканалу «Россия 24»
В период высоких цен на нефть изъятия из отрасли идут очень большие, а в период низких цен на нефть они падают, и падают практически до нуля. Не до нуля, конечно, но существенно сокращаются, — рассказал глава Минэкономразвития.
Как передавал NEWS.ru, российский Минфин потратит 2 трлн рублей на замещение нефтегазовых доходов. Средства для этого будут взяты из Фонда национального благосостояния. Сокращение доходов от нефтегазового экспорта вызвано обвалом цен на нефть.
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