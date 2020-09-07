ФРГ предупредили о миллиардных потерях из-за остановки СП-2

https://static.news.ru/photo/de77a6f4-f1b2-11ea-b320-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Комитет бундестага по экономике и энергетике защитил проект газопровода «Северный поток — 2». Руководитель ведомства Клаус Эрнст считает, что возможная остановка строительства из-за ситуации вокруг российского оппозиционера Алексея Навального может спровоцировать остановку сотрудничества РФ и ФРГ в энергетической сфере, сотрудничества двух стран, которое продолжается уже 50 лет.

По мнению политика, если Берлин решится на остановку прокладки труб, то это станет ударом по репутации страны, а также может создать опасность исков о компенсации ущерба со стороны оператора магистрали. В таком случае СП-2 обернётся для Германии судебными разбирательствами на миллиарды долларов, пишет портал Welt.

Издание подчёркивает, что на «Северный поток — 2» уже потратили €12 млрд, однако суммы компенсаций могут оказаться намного выше, так как «дело не только в инвестициях, но и в прибыли, которую в будущем ожидалось получить от магистрали». Возможные санкции против проекта могут отразиться на 120 компаниях из более чем 12 стран.

Также депутат бундестага от Левой партии призвал Россию поделиться с Германией и Европой результатами расследования дела Навального. По его мнению, и немецкое правительство должно «прозрачно» обмениваться информацией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что «Северный поток — 2» является проектом, который вызывает много разногласий, но ЕС, приняв новую газовую директиву, создал для него в консенсусе правовое основание. Об этом заявил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт. Он также добавил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель «тесно работает» с министром иностранных дел по ситуации с Навальным.

Блогеру стало плохо 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска. Он был госпитализирован в Омске, где ему диагностировали кому, а позже оппозиционера доставили в берлинскую клинику Charité. 2 сентября немецкое правительство заявило, что токсикологическое исследование анализов блогера выявило «не вызывающие сомнений доказательства» присутствия в его организме вещества из группы «Новичок». Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Москва должна ответить на вопросы о произошедшем.